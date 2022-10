Ricardo Monreal afirma que está en Morena por respeto a AMLO

Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, advirtió que no saldrá del partido por la puerta de atrás por respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que me detiene aún en Morena es el respeto por el presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena”, dijo ante medios de comunicación.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano. https://t.co/TCZXUrS9Rc — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 27, 2022

El senador dijo que no pueden llamarlo traidor por pensar distinto y querer democratizar las decisiones de su organización política.

“Tengo mi criterio propio, mi autonomía de pensamiento, no creo en el pensamiento universal y no soy traidor por querer democratizar las decisiones de mi organización política, soy un hombre que cree en la democracia”.

Esto, luego de que la gobernadora Campeche, Layda Sansores, lo acusó de traidor y de usar sus influencias para supuestamente apoyar a Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI.

Al respecto, Monreal aseguró que presentará la denuncia correspondiente pues afirma que lo exhibido por su correligionaria es contenido basura.

“Vamos a esperar estos días. Estoy formulando la denuncia personalmente y espero presentarla en los próximos días”, dijo el morenista.

Monreal dijo que no se va a detener y exigirá las sanciones correspondientes para quienes violaron la ley.

Ricardo Monreal y Layda Sansores

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, acusó a Ricardo Monreal de tráfico de influencias para ayudar “a su amigo” Alejandro Moreno, diputado y líder nacional del PRI.

“Él está obligado a explicarnos por qué trafica con la justicia; es un tráfico de influencias. Por qué usa a la justicia como moneda de cambio para beneficios personales, no fue para ayudar a la patria, y no cumplió, si le ofreció la reforma eléctrica, pues no se lo cumplió”, dijo Sansores.

Luego de las acusaciones de Sansores, Alejandro Díaz Durán, suplemente de Monreal, acusó a la gobernadora de corrupta.