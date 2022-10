Ricardo Monreal prevé una fractura en Morena rumbo a 2024

Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, dijo que, de seguir con los ataques dentro del partido, podría haber una fractura rumbo al proceso electoral de 2024.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el senador comentó que no teme salir en el programa de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sin embargo, señaló que se trata de un acto ilegal.

“Es algo insólito porque no podemos admitir que la ilegalidad en la actuación de servidores públicos sean claves de éxito político. No puede admitirse cometer violaciones a la Constitución y a la Ley interviniendo comunicaciones públicas, salvo que sea por mandato judicial”, comentó.

#AlAire en #PorLaMañana @RicardoMonrealA, presidente de la JUCOPO en el Senado. La gobernadora de Campeche, @LaydaSansores, anunció que hoy en su Martes del Jaguar hablará sobre Ricardo Monreal. Ante este anuncio, Monreal acusó que hay guerra sucia en su contra dentro de Morena. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 25, 2022

Monreal responde a Layda Sansores

Las declaraciones de Ricardo Monreal sobre la posible fractura en Morena, se dan luego que la gobernadora anunciara que “en el programa Martes del Jaguar, responderá a sus acusaciones”.

Ante ello, el senador comentó que “el problema de fondo es saber si vamos o no a respetar el Estado de Derecho, el principio de legalidad”.

“Yo he actuado con mucha racionalidad, yo estoy muy tranquilo, no tengo ningún problema pero eso no implica que aceptemos la ilegalidad y la violación de la Constitución para efectos de carácter político“, declaró.

El senador reiteró que “no admite que ese tipo de prácticas sean convertidas en éxito electoral porque son un hecho repudiable y reprochable”.

“Voy a ejercer mi derecho frente a este tipo de expresiones hasta la última instancia. Ojalá la serenidad llegue a todas partes porque si no, será un camino sin retorno“, mencionó.

Ricardo Monreal agregó que “la elección de 2024 no será un día de campo e incluso puede iniciar el proceso de ruptura”.