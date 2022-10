Salud sigue sin comprar vacunas contra la viruela del mono

Pese aque América es el epicentro de la viruela del mono, enfermedad considerada por la OMS como emergencia sanitaria; y que México es uno de los países con más casos en la región, junto con Estados Unidos, Brasil y Colombia, el gobierno mexicano sigue sin definir si comprará la vacuna contra este virus, o al menos no lo ha hecho público.

En agosto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que el Grupo Técnico Asesor en Vacunación estaba evaluando la pertinencia de usar el biológico.

“Nuestro grupo técnico asesor, que preside la doctora Celia Alpuche, está analizando no tanto el asunto de qué comprar sino cuál es la evidencia científica, qué tan robusta es para sugerir que se pudiera necesitar o no utilizar vacuna”, señaló.

López Gatell declinó dar una fecha y aseguró que se avisaría una vez concluido el proceso, lo que, hasta ahora, no ha ocurrido. Hasta el cierre de esta publicación, la Secretaría de Salud tampoco ha dado respuesta.

El funcionario seguró que no debía perderse de vista que “detrás de esto siempre hay poderosos intereses comerciales que siembran agendas en los medios para empujar a una expectativa de vacuna que no guarda relación con un razonamiento serio, técnico, científico de la salud”.

Después precisó que en el mundo existen dos vacunas que se desarrollaron para la viruela humana, en el periodo posterior a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos. La más antigua dejó de producirse 200 años después de su creación, cuando la enfermedad se declaró erradicada.

“Cuando vinieron los ataques terroristas del 11 de septiembre; y hubo una efervescencia del tema de bioterrorismo, el gobierno de Estados Unidos y las empresas impulsaron el desarrollo de vacunas contra la viruela humana; y hay dos que tienen una evaluación muy limitada; no se conoce con claridad qué tan útiles pueden ser para la posible viruela humana y tampoco para la viruela del simio”, explicó.

Mientras México sigue analizando la evidencia y efectividad en torno a la vacuna, otros países de la región ya la han solicitado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mediante su Fondo Rotatorio. Algunos incluso ya la están recibiendo, como Brasil y Chile, que obtuvieron sus primeras dosis a inicios de octubre.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la eficacia de la vacunación en la prevención de la viruela símica es cerca del 85%.

Sin escucha, la insistencia de colectivos

Desde que los casos de viruela símica empezaron a incrementarse con mayor velocidad, particularmente ante su cuadruplicación entre julio y agosto en México, organizaciones y colectivos pertenecientes al Consejo Ciudadano para VIH e ITS de la Ciudad de México han señalado e insistido en que es fundamental la gestión de vacunas, la descentralización de los servicios de diagnóstico y el fortalecimiento de la prevención.

Incluso, el 23 de agosto dirigieron una solicitud de intervención para la adquisición de vacunas al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Hasta el momento no han tenido respuesta.

La diputada Salma Luévano, que acompañó esa petición, tampoco les ha dado mayor información. En tanto, el 5 de octubre, la senadora Xóchitl Gálvez presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a poner a disposición la vacuna para las poblaciones en mayor riesgo.

Desde que presentaron el escrito a la SRE, las organizaciones y colectivos han denunciado que mientras en otros países de Latinoamérica ya se están adquiriendo vacunas, y Estados Unidos ha decretado el tema como una emergencia pública nacional, en México “no se han emprendido pasos concretos ante este escenario”.

La asociación AHF ingresó diversas solicitudes de información a dependencias públicas federales para preguntar sobre el estatus del tema de la vacuna.

A finales de septiembre, la Secretaría de Salud respondió que “actualmente, el Grupo Técnico Asesor del programa de Vacunación (GTAV) analiza la pertinencia de incluir esquemas de vacunación contra esta enfermedad dirigidos a poblaciones específicas; sin embargo, a la fecha solo se ha emitido una ‘Guía para el Manejo Médico de los casos de viruela símica en México”.

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) y la Secretaría de Relaciones Exteriores descartaron contar con información al respecto.

Tras la confirmación de The Lancet respecto a que el contacto sexual es una de las vías clave para la transmisión de la viruela símica, y que ésta afecta principalmente a hombres que tienen sexo con hombres, las organizaciones y colectivos refrendaron que es necesario fortalecer la prevención mediante la vacuna para garantizar el derecho al placer y el ejercicio seguro de la sexualidad.

“En la Conferencia Panamericana de la Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell; y el director de Prevención y Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, fueron a hacer el ridículo diciendo que las vacunas no son la solución, que debería haber mejor control epidemiológico, lo cual tampoco tenemos en México. En qué cabeza cabe que cuando tenemos una tecnología disponible para prevenir una epidemia como ésta, estamos diciéndole a la gente ‘no te preocupes, solito se va a quitar”, señaló Ricardo Baruch, especialista en salud pública.

El especialista acusó que estamos ante el mayor desabasto de vacunas de la historia, incluso de otras que deberían recibir los hombres que tienen sexo con hombres como la de la hepatitis B y VPH.

“Tenemos una altísima prevalencia en comparación con la población en general, y no hay vacunas; antes había por lo menos algunas, y ahí es donde tendríamos que movilizarnos porque nos dan este mensaje de que la mejor forma de prevención no es la vacuna, sino esta vigilancia epidemiológica, que además no se está haciendo”.

De acuerdo con organizaciones, colectivos y activistas, las acciones prioritarias son la declaración de emergencia por parte del gobierno de México e iniciar de manera inmediata los procesos para adquirir vacunas.

También consideran fundamental la prevención y promoción de la salud, detección temprana y tratamiento con énfasis en las poblaciones más afectadas.

Un reporte publicado por The Lancet afirma que aunque la vacuna para la viruela símica ya existía, hoy el reto global es su distribución ante una demanda que hoy supera el suministro. Por lo tanto, una estrategia de vacunación tendría que estar enfocada en las poblaciones con mayor riesgo durante el brote actual: hombres gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres, sexualmente activos, con múltiples parejas o que participan en sexo grupal.

The Lancet afirma que la viruela símica comparte los mismos patrones de riesgo que otras enfermedades de transmisión sexual, principalmente el VIH.

De hecho, 41% de las infecciones por viruela símica a escala global se han presentado en personas que viven con VIH, y la mayor parte del 60% restante no lo tienen pero reciben tratamientos de profilaxis preexposición (PrEP), que reducen las posibilidades de contraerlo.

Ante el diagnóstico tardío del VIH –que aún alcanza un 40% en países europeos–, el acceso a grandes jornadas de vacunación para poblaciones que también pueden estar en riesgo de adquirir VIH o desconocen su estatus, representa una oportunidad invaluable, de acuerdo con la publicación.

Incluso, el abordaje de las agencias públicas de salud en la vacunación contra la viruela símica no debería simplemente replicar la estrategia para COVID-19, sino ofrecer una atención integral de la salud sexual.

Mientras en México las organizaciones y colectivos confirman que siguen sin recibir respuesta sobre la vacunación, al mismo tiempo reportan cada vez casos más agravados y dolorosos de viruela símica.

“Amix, nos vemos en la enorme necesidad de pedir su ayuda para insumos y alimentos para personas con viruela símica. Nos están cayendo un montón de casos muy complejos y ya no tenemos alimentos e insumos médicos que donar”, escribió Alain Pinzón, de VIHve Libre, en sus redes sociales el 13 de octubre.

Amix, nos vemos en la enorme necesidad de pedir su ayuda para insumos y alimentos para personas con viruela símica. Nos están cayendo un montón de casos muy complejos y ya no tenemos alimentos e insumos médicos que donar.

Respecto a la descentralización del diagnóstico, que también ha sido una demanda constante debido a que el Instituto de Diagnósticos y Referencia Epidemiológicos (InDRE) era el único autorizado a analizar las muestras y los resultados tardaban hasta más de 10 días, el 6 de octubre se anunció que se haría la transferencia de diagnóstico a cuatro laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios Estatales, ubicados en Estado de México, Jalisco, Quintana Roo y el central de epidemiología de La Raza, en Ciudad de México.

Viruela del mono: ¿Qué pasa en América Latina?

Mientras en México la compra de vacunas contra la viruela símica sigue en impasse, otros países de Latinoamérica ya la solicitaron a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través del Fondo Rotatorio.

El 4 de octubre, Brasil fue el primero en recibir un envío especial de 9 mil 800 dosis. Le siguió Chile, que lo recibió el jueves 6 de octubre.

En conferencia de prensa, Carissa F. Etienne, directora de la OPS, detalló el inicio de la entrega de vacunas a los países de la región. Otros que han expresado interés son las Bahamas, Belice, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago, pero México no las ha solicitado, aseveró.

“Los recursos son limitados, pero los grupos de alto riesgo deben ser la prioridad. Las vacunas son una herramienta adicional para reducir los contagios de la viruela símica. Se deben utilizar con vigilancia, pruebas y comunicación eficiente e interacción con quienes tienen el más alto riesgo de infectarse”, señaló Etienne.

Marcos Espinal, subdirector interino de la OPS, explicó que aunque existe una tendencia a la disminución a nivel mundial, en Latinoamérica es donde se concentra el mayor número de contagios.

“El 80% de los casos que hoy se notifican vienen de la región de las Américas; en los últimos siete días, unos mil 040 casos nuevos, por lo que no debemos bajar la guardia para evitar un importante número de nuevos casos”.