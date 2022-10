Fiscalía de Guerrero analiza video de presunto líder de la Familia Michoacana

La fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, informó que se realiza el análisis técnico del video, publicado en redes sociales, de Juan Hurtado Oloscuaga, identificado como “El Fresa”, presunto líder de La Familia Michoacana, sobre el ataque en San Miguel Totolapan.

Señaló que con este video se estaría abriendo una nueva línea de investigación por la agresión que se registró el miércoles a mediodía en San Miguel Totolapan, que dejó como saldo 20 muertos, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza y su padre.

“Una información muy relevante que nos está generando una nueva línea de investigación es la publicación de un video en fuente abiertas… Se está analizando su contenido, viendo coincidencias y tomando líneas de investigación que permitan tomar de manera fehaciente ese dato de prueba”, dijo en entrevista en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva.

Este jueves empezó a circular un video en redes sociales de alguien llamado Julián Alvarado, en el aparece a cuadro un hombre que no dice quién es pero que la gente identifica como Juan Hurtado Oloscuaga.

Lee: San Miguel Totolapan: Secuestros masivos, extorsiones y los antecedentes del ataque

Juan Hurtado afirma en el video que todos los autores del ataque del miércoles ya están muertos, que en el ataque iban por él, por el alcalde y su padre, que cuando llegó a la reunión les “comieron las ansias” y “no me dejaron bajar”, es decir, lo atacaron antes de entrar, razón por la que, dice, escapó.

La fiscal Valdovinos rechazó que tuvieran reportes de que Hurtado Olascoaga vivía a unas cuadras del palacio municipal de San Miguel Totolapan; señaló que solo se tenían indicios de la presencia de la Familia Michoacana en Tierra Caliente.

Sandra Luz Valdovinos habla sobre los avances en la investigación por el ataque en San Miguel Totolapan; asegura que no existían reportes de que el narcotraficante ‘La Fresa’ vivía en la región y que ya se analiza el video difundido él mismo. #PorLaMañana con @CiroGomezL pic.twitter.com/YHns0U8MNx — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 7, 2022

Preciso que, de acuerdo con los datos recabados en la investigación, en San Miguel Totolapan fueron 40 personas las que realizaron la agresión con armas de uso exclusivo del Ejército; el ataque habría durado de 10 a 15 minutos en dos lugares diferentes y dejó 20 muertos y 2 heridos.

AMLO descarta reforzar la seguridad tras ataque en Totolapan

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reforzar la seguridad en la región de Tierra Caliente con más elementos federales, tras el ataque en San Miguel Totolapan.

“Se ha estado atendiendo la zona. Hace como un mes se negaron órdenes de cateo, un juez y ya cuando se autorizaron ya no se encontró nada, al contrario, hubo resistencias de un grupo de pobladores al Ejército”, mencionó.

Durante su conferencia matutina, informó que ya se está realizando la investigación relacionada con la masacre en San Miguel Totolapan, Guerrero, y espera que en breve haya detenidos, ya que aseguró, en su gobierno “ya no hay acuerdo con criminales”.

“Por razones lógicas no puedo dar más información, pero sí se está actuando porque no se permite en nuestro gobierno la impunidad, no es como antes, de que actuaban delincuentes, se cometían asesinatos, masacres y no había castigo, entre otras cosas porque había acuerdos con las autoridades”, aseguró.