Tatiana Clouthier anuncia su salida de la Secretaría de Economía

Tatiana Clouthier anunció durante la conferencia de prensa matutina, su salida como titular de la Secretaría de Economía.

Durante la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el aviso sobre la renuncia de la secretaria.

“Quiero informar aquí que recibí un escrito de Tatiana donde me comunica que desea retirarse del gobierno pero, no así de la lucha por la transformación del país”, informó el presidente.

De acuerdo con el mandatario, aunque su gobierno respeta la decisión de la ex secretaria, se le insistió para que se quedara.

"Uno debe saber, como en el juego, cuando retirarse. Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada", señaló @tatclouthier durante su intervención. pic.twitter.com/NiQvtgNspM — Animal Político (@Pajaropolitico) October 6, 2022

“Es una mujer con convicciones, con criterio y Tatiana Clouthier ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía. Quisimos informar aquí para agradecerle mucho su contribución y apoyo, no puede ella salir por la puerta de atrás. Nos ha apoyado y vamos a sentir su ausencia“, señaló el presidente.

López Obrador agregó que, “como se ha platicado, ella va a continuar siempre con sus convicciones defendiendo la justicia e impulsando el desarrollo político y democrático del país”.

Carta de renuncia de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía

Desde Palacio Nacional, Tatiana Clouthier leyó el documento en el que comunicó su renuncia al presidente López Obrador con el objetivo de “evitar especulaciones”.

“Haciendo símil con el béisbol, fui invitada a jugar en las ligas mayores y nunca dejando de hacer lo que me correspondía, la misma dinámica ha sido en la 57 entradas que me tocó jugar a tu lado desde la campaña presidencial y hasta ahora como Presidente. Uno debe saber cuando retirarse y subrayo que no hay posición menos importante que otra, ahora me tocará animar desde el lado de la porra“, dijo Clouthier.

“Mi oportunidad de sumar el equipo está agotada. Lo único que sale es de mi boca y corazón es: gracias por enseñarme apreciar la diferencia cómo un espacio de respeto al diálogo y entender que cuando se trata de servir, no existe ninguna barrera”, concluyó la ahora ex secretaria.

El 7 de septiembre de 2020, el presidente López Obrador anunció que la entonces diputada Tatiana Clouthier, quien fue coordinadora de la campaña presidencial en 2018, presidiría la Secretaría de Economía, para sustituir a Graciela Márquez Colín quien se unió a la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).





