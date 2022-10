Familiares de Yaretzi Alejandra protestan: exigen agilizar búsqueda

Yaretzi Alejandra González Arenas, de 14 años, desapareció el pasado 21 de octubre, hace una semana, en la localidad de San Agustín, municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Ya no regresó de la escuela. Su madre y otros familiares la buscan desde entonces.

“Tengo ocho días que no veo a mi niña, yo la llevé a la escuela, salió y me habló para decirme que ya iba para la casa, pero ya no llegó. Me quedé esperando. Mi niña va en la preparatoria 259 de San Agustín”, señaló este viernes Rosario Arenas, mamá de Yaretzi Alejandra.

En la agencia del Ministerio Público de San Agustín, la familia de la adolescente levantó el reporte la madrugada del 22 de octubre. Ahí, funcionarios dijeron a la mamá de Yaretzi Alejandra que “seguro se había ido con el novio” y que esperara. Sin embargo, el teléfono de la estudiante ya no responde.

Después de una semana, las investigaciones van muy lentas, acusó Rosario Arenas. La madre afirmó que las autoridades ni siquiera han revisado las videocámaras de seguridad.

“Ya levanté la denuncia correspondiente, pero van muy lento. No me están agilizando los trámites. Ayúdenme a localizarla. Mi niña iba con el uniforme de la escuela, que es de color azul rey”, dijo este viernes.

“¡Hasta encontrarte!” y “¡Te estamos buscando!” son algunas de las frases que se leen en los carteles de los manifestantes. La madre de la joven acusa que en el MP le dijeron que Yaretzi Alejandra “se fue con el novio”. 📷@ShareniiGuzman pic.twitter.com/4NMBgmliKG — Animal Político (@Pajaropolitico) October 28, 2022

Para ejercer presión y agilizar la investigación y la búsqueda, la familia de Yaretzi Alejandra cerró esta mañana la autopista México-Pachuca, en dirección a la CDMX, durante poco más de una hora y media.

Al sitio llegó personal de la fiscalía de personas desaparecidas del Estado de México para brindarle atención. Los funcionarios se comprometieron a continuar con la búsqueda, siempre y cuando quienes se manifestaban retiraran el bloqueo.