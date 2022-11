Derecho al aborto: avanza amparo en Aguascalientes y Puebla

Luego de que organizaciones interpusieron amparos en 11 estados, acompañadas por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), estos han comenzado a dar resultados en Puebla y Aguascalientes: en el primero, mediante la respuesta positiva de un juez de distrito, y en el segundo, mediante la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En Aguascalientes, la Primera Sala de la SCJN decidió atraer el amparo en revisión. Por un lado, esto reafirma la importancia y trascendencia del asunto para la Corte, y por otro, si se llega a determinar que las organizaciones tienen interés legítimo y se invalidan los artículos que criminalizan el aborto en el Código Penal de Aguascalientes, el estado alcanzaría la despenalización en condiciones muy similares a Coahuila, explica Melissa Ayala, coordinadora de litigios en GIRE.

Este año, colectivas de Aguascalientes, Puebla, Chihuahua, Chiapas, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Sonora, Querétaro y Tabasco han promovido acciones legales para obligar a la homologación de los códigos penales estatales con el criterio de la SCJN que en 2021 determinó, de manera definitiva, que la criminalización del aborto es inconstitucional.

En Coahuila, el aborto está efectivamente despenalizado tras la determinación de la SCJN el 7 de septiembre de 2021, en la que resolvió la acción de inconstitucionalidad 148/2017 al sostener que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y declarar la invalidez del artículo 196 del Código Penal local, que establecía penas de prisión para las mujeres que practicaran el aborto voluntario o para quienes las hicieran abortar con su consentimiento.

Aunque permanece pendiente la posibilidad de que el Congreso del estado haga alguna modificación a la Ley de Salud para la prestación del servicio, esta entidad debe considerarse como parte de las 11 donde el aborto voluntario ya está despenalizado bajo ciertas condiciones: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.

“Todavía tenemos que esperar el proyecto de sentencia y que se vote. Nosotras consideramos que seguramente va a pasar hasta el próximo año; ya estamos casi terminando octubre y la Corte sale de vacaciones a mediados de diciembre; entonces, vemos poco probable que salga en este periodo de sesiones, pero seguramente en el primer periodo del próximo año lo estará resolviendo la Primera Sala”, dice Ayala.

Lee: Quintana Roo aprueba la despenalización del aborto; ya se permite en 11 estados

En Aguascalientes, una lucha a contracorriente

Angie Contreras, de la organización Cultivando Género, una de las que se sumó a la acción legal en Aguascalientes, explica que esta iniciativa surgió a partir de que en la entidad el Congreso sigue conformado por una mayoría panista que ha dicho abiertamente que temas como el aborto y el matrimonio igualitario no están en su agenda ni lo estarán. Además, los partidos de oposición no han mostrado interés en las causas vinculadas a los derechos de las mujeres y en particular al aborto.

“Incluso teníamos otra serie de reformas que lo que buscaban era todo lo contrario, prohibirlo, como en la que también ya se logró la acción de inconstitucionalidad hace tres semanas, en el tema de la vida desde la concepción; en Aguascalientes, nadamos contra la corriente en contra de nuestros derechos, y por lo tanto, desde las organizaciones era buscar qué alternativas teníamos para que se lograra una despenalización”, sostiene Contreras.

En el amparo de esta entidad, acompañado por GIRE, participan Morras Help Morras, Terfu, Cecadec y Cultivando Género, que celebraron el pasado 20 de octubre la atracción de la Corte mediante el recordatorio de que las normas penales en las entidades federativas que criminalizan el aborto de manera absoluta son incostitucionales y que una definición de la SCJN en torno al Código Penal del estado lograría el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes.

“Es un gran paso porque en estados que estamos en una constante resistencia, donde el Congreso, el estado y los municipios son panistas, donde no hay alternativas de reforma, y al contrario, hay bloqueo y una amplia participación de grupos antiderechos como el Frente por la Familia, tenemos que ser en exceso creativas con todos los recursos disponibles para encontrar los cómo sí”, subraya Contreras.

Sin embargo, también recuerda que lograr despenalizar el aborto es apenas el 25% del trabajo necesario. Faltaría regular, garantizar presupuesto y reformar la Ley de Salud, además de que el camino es largo en la parte social. Despenalizar el aborto socialmente y en los medios de comunicación es el gran reto, dice. Hoy existen grupos más amplios exigiendo los derechos de las mujeres en Aguascalientes, pero aún son pocas quienes públicamente hablan del tema, además de que los grupos antiderechos tienen una presencia muy importante incluso en la toma de decisiones en el estado.

“Las mujeres y personas con capacidad de gestar van a seguir abortando con o sin las leyes, pero el reto es que hablemos desde la perspectiva de género, desde el tema de los derechos humanos y el derecho a decidir, que se debe privilegiar, y sacar los discursos religiosos y moralistas de este tema porque sí o sí, el derecho a decidir ya existe. Costará trabajo, pero poco a poco ha ido tomando más espacio en Aguascalientes; tal vez no como quisiéramos, pero sí hay un cambio. Si no es ahorita, se va a lograr; tal vez yo no lo voy a ver, pero estamos sembrando”, asegura la activista.

Lee: “Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”: Así transcurrió la manifestación por el derecho a un aborto legal y seguro

En Puebla, juez de distrito concede amparo

En Puebla, un juez de distrito concedió el amparo de entrada, al argumentar que las organizaciones tienen interés legítimo para impugnar los artículos que penalizan el aborto consentido y voluntario —que efectivamente son anticonstitucionales—, que se trata de un derecho de niñas, mujeres, adolescentes y personas gestantes, y que si bien es cierto que la Constitución local habla del derecho a la vida desde la concepción, bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como un impedimento para el acceso al aborto.

“En términos mucho más prácticos, señaló que ninguna persona asistida, acompañada o asesorada por GIRE, CAFIS y ODESYR, que somos las organizaciones que lo presentamos como quejosas, podrá ser criminalizada. Esto es importante porque no aplica únicamente para las mujeres y personas gestantes, sino para el personal de salud; entonces, cualquier persona que se acerque a nosotras para que la asesoremos y aborte no podría ser criminalizada en el estado de Puebla”, explica Melissa Ayala.

En el resto de los estados donde se han presentado amparos, las organizaciones aún están en espera de la resolución de los jueces de distrito, pero GIRE califica de buen indicativo lo que está ocurriendo con el avance en Aguascalientes y Puebla. Ayala recuerda que existen 11 estados donde el aborto está despenalizado, por la vía legislativa o judicial, y ahora otros 11 donde podrían proceder los amparos.

En el tercio restante, hay algunos donde las propias activistas han pedido no intervenir por la vía judicial porque aún están en diálogo con legisladores o porque el contexto no lo permite; en otros prefieren esperar o todavía existe alguna posibilidad por la vía legislativa y es mejor privilegiar que transite de esa manera.