Denuncian omisiones de Fiscalía de Morelos en otro feminicidio

“Murió por infarto, no hay feminicidio” dijo la Fiscalía de Morelos sobre la muerte de Alondra, de 16 años, a inicios de 2022. Meses después la misma institución dijo que Ariadna López “murió por broncoaspiración”, en un caso que ha provocado indignación por el manejo de las investigaciones sobre feminicidios.

El estado de Morelos tiene alerta de género en ocho municipios, desde 2015. Cifras oficiales, de la Comisión de Derechos Humanos y organizaciones civiles coinciden en que apenas la mitad de las muertes de mujeres se clasifica como feminicidios; una treintena en lo que va del año.

A sus 16 años, Alondra fue encontrada sin vida al interior de un motel en Ocotepec, a diez días de iniciar el año. La Fiscalía de Morelos dictaminó que, derivado de una úlcera gástrica, perdió la vida. Su acompañante, un adolescente de 17 años de edad, fue exonerado de toda responsabilidad.

La reciente intervención de la Fiscalía de la Ciudad de México expuso una segunda opinión por necropsia realizada a Ariadna López que lanza una línea directa de investigación por feminicidio que autoridades de Morelos descartaron.

Alondra no tuvo esa oportunidad. Su madre, Adelaida, insistió que hubo dinero de por medio para evitar las investigaciones y cerrar el caso como una “muerte natural” a pesar de los signos de violencia física. Sostiene que la falta de recursos la hizo invisible para la institución.

En marzo pasado, familiares de víctimas de feminicidios se reunieron en la Fiscalía Regional Oriente ubicada en Cuautla, Morelos, tras una marcha de protesta por el asesinato de otra joven, Evelyn, donde señalaron una falta de interés para investigar los casos, e incluso delegar a familiares la responsabilidad de recabar datos para que entonces, la fiscalía pueda actuar.

Adelaida estuvo ahí, levantó la voz por Alondra. A diferencia de Ariadna, su muerte ocurrió en Morelos, encapsulada por la misma institución que ya fue acusada por autoridades de la Ciudad de México de encubrir un feminicidio y revictimizar a la joven.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ha ido más allá y ha denunciado una presunta relación entre el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, con el presunto feminicida de Ariadna, así como irregularidades en el proceso de investigación.

Pese a que Ariadna fue encontrada por un ciclista sobre la autopista hacia Cuautla el pasado 4 de noviembre, y a que la Fiscalía de la Ciudad de México aseguró que su cuerpo presentaba diversos golpes, autoridades de Morelos mantienen su versión.

Evelyn, de 22 años, fue violentada y asfixiada. Su cuerpo fue encontrado en un canal dentro de bolsas negras dos días después de su desaparición tras una cita para encontrar trabajo. Un familiar declaró a El País que la fiscalía puso en “sobre aviso” al sospechoso que permitió escapar del estado. Con varias denuncias en su contra en Puebla y Veracruz, las fiscalías intervinieron y está sujeto a proceso por otros casos antes que responder por la muerte de Evelyn.

“Mi hija, mi amiga”

Adelaida visitaba a Alondra a escondidas de su padre, quien le tenía prohibido verla.

“Platicaba mucho con ella, era mi hija, mi hermana, mi amiga. Tenía muchos sueños qué realizar pero le arrebataron la vida”, dijo en su momento.

“Me faltaron prendas y teléfono celular, por entregar, hasta ahora no lo tengo. Tenía puestos sus tenis. Me dijeron que seguirían las investigaciones y me llamarían pero hasta la fecha no me han hablado”, dijo Adelaida al recordar que este jueves se cumplen 10 meses de la muerte de Alondra y con la misma pregunta: ¿cómo es que una niña de 16 años muere por un infarto provocado por una gastritis y asentado como muerte natural?

Para Adelaida y mujeres de organizaciones civiles, Alondra fue estigmatizada por el lugar en el que se encontró. Ariadna también fue etiquetada por consumir alcohol. Evelyn, por salir sola a una entrevista de trabajo.