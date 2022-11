AMLO afirma que su gobierno practica el "humanismo mexicano"

Tras más de cuatro horas de marcha, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la plancha del Zócalo capitalino para ofrecer un discurso por su cuarto año de gobierno, al cual calificó como humanismo mexicano.

“La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción, y aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta sería llamarle humanismo mexicano”, dijo el mandatario.

El mandatario estuvo acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez, así como de su gabinete legal y ampliado, los gobernadores emanados de Morena, así como los secretarios de las dependencias.

Según la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la marcha fue histórica, hubo saldo blanco y asisitieron 1.2 millones de personas.

Durante su discurso con motivo de sus cuatro años de gobierno, López Obrador destacó que se han cumplido 110 acciones, entre ellas el aumento a las pensiones para adultos mayores, las becas del bienestar y los ahorros generados durante su administración.

“Todo lo realizado se ha hecho desde abajo y con la gente. Se ha dado atención a los pueblos indígenas de México. No se excluye a nadie y se garantizan los derechos individuales y colectivos, pero se aplica el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres”, sostuvo.

También destacó que en su administracción se acabaron los privilegios y la corrupción.

“No se permite el influyentismo, el nepotismo, el amiguismo, ni mucho menos la corrupción o la impunidad”.

El mandatario anunció que diez millones 500 mil adultos mayores se benefician con una pensión de tres mil 850 pesos bimestrales y que para enero este apoyo aumentará en 25 por ciento.

La austeridad de AMLO

López Obrador aseguró que gracias a su criterio de austeridad se han ahorrado 574 mil millones de pesos.

“El criterio de que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre, así como no permitir la corrupción en contratos de obras y servicios, nos ha permitido ahorrar 574 mil millones de pesos”.

El mandatario reiteró que en su gobierno no hay funcionarios como Genaro García Luna.

“En nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna, no se permite la violación de Derechos Humanos, la autoridad no es complice de torturas y masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie”.

Manifestó que una prueba de ello son los avances en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Minutos antes de iniciar su discurso, López Obrador aseguró que no le interesa la reelecicón porque él es maderista.

“No a la reelección; nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección”, gritó el mandatario.

Aseguró que en todos los hogares hay un beneficiario de los distintos programas que existen.

“En los estados con mayor pobreza como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en casi todos los hogares, reciben el beneficio de al menos un programa para el bienestar”, dijo el mandatario.

Aseguró que de los 35 millones de familias del país, el 85% recibe de manera directa “una pequeña porción del presupuesto público, y el 15% restante también se benefician con condiciones de desarrollo, pagando menos impuestos, tarifas bajas de electricidad y combustibles

Dijo que el salario mínimo paso de 88 pesos a 172 pesos, un incremento de 62% en términos reales.

“En unos días más se anunciará el aumento al salario mínimo para el año próximo. Deseo que sea acordado por unanimidad entre el sector obrero, empresarial y el gobierno. Y también deseo que ronde en el 20 por ciento”, dijo respecto al salario.

Respecto al empleo destacó que se han creado un millóin 264 mil 931 nuevos empleos.

La lucha contra el COVID

López Obrador destacó que uno de los logros de su gobierno fue la actuación ante la pandemia de COVID, pues destacó que en cinco meses se aplicaron 28 millones de vacunas.

“Enfrentamos la pandemia con dolor pero con eficiencia y con mucha solidaridad de nuestro pueblo. De inicio, en cinco meses vacunamos con una dosis a casi todos los adultos mayores del país”, dijo.

Agradeció a médicos, enfermeras, y trabajadores de la salud que combatieron la enfermedad.

“Aprovecho para expresar nuestro agradecimiento a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud, que pusieron en riesgo su vida para salvar a enfermos de COVID”.

Seguridad

Respecto al tema de seguridad, López Obrador destacó que los delitos de alto impacto han bajado en 27%, entre ellos el robo a vehículo, el secuestro y los homicidios.

“Estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y que la clave está en la atención a los jóvenes, a la población más vulnerable y a los marginados. Con esa estrategia básica estamos reduciendo la violencia”, dijo.

Recordó que para garantizar la paz y seguridad, se aprobó la inicitiva para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa.

“Se creó la Guardia Nacional, para lo cual se han construido 247 cuarteles de casi 500 que van a estar operando a finales del gobierno. Y se han reclutado y formado profesionalmente a 123 mil elementos, en 19 entidades federales de la república hay más personal de la Guardia Nacional que policías estatales”.

López Obrador también enfatizó que en México se está ganando la lucha contra el racismo y el clasismo, y una muestra de ello es que hace unos días se organizó una cumbre de personas que se identifican con la ultraderecha.

“Estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación en todas sus expreciones”.

La marcha del presidente comenzó a las 9:00 horas y culminó a las 15:00 horas, cuando el mandatario llegó al templete que estaba colocado en el zócalo capitalino.