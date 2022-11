AMLO arremete contra Poder Judicial; hay cargos por 'influyentísimo', dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente contra el Poder Judicial; afirmó que tiene “estructuras muy viciadas” y que la mayoría de los cargos se han entregado por “influyentísimo”.

En conferencia de prensa, afirmó que los jueces se autoprotegen por el principio de autonomía y que el Consejo de la Judicatura se ha convertido en un “castillo de la pureza”.

Aseguró que antes de la gestión de Arturo Zaldívar, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se hablaba de corrupción y nepotismo.

“No generalizó, pero la mayoría tiene esos cargos por influyentísimo. Hay en el Poder Judicial es como partido. Los jueces se autoprotegen… Conocen ustedes que se haya resuelto que un juez cometió un delito y esté en la cárcel, y existe para eso el Consejo de la Judicatura, pero no, ahí no pasa nada, es como el castillo de la pureza”, dijo.

Recordó que a él le tocó padecer al ministro Mariano Azuela, quien “recibió órdenes de Fox para desaforarme, así de manera descarada” y que, los expresidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, le entregaron a Diego Fernández de Cevallos la estructura del Poder Judicial y de la entonces Procuraduría General de Justicia.

AMLO define el perfil del sucesor de Zaldívar en la Corte

El presidente López Obrador reconoció el trabajo de Arturo Zaldívar en la SCJN; afirmó que termina bien su gestión- la cual concluye el 31 de diciembre-, pero que la Corte es “un monstruo” y que se tendrá que seguir limpiando, “no cansarse de limpiar”.

Ante el próximo proceso de sucesión en la Corte, López Obrador definió el perfil que debe de tener el nuevo presidente de la SCJN; aseguró que debe ser una persona honesta y que aplique el estado de derecho con dimensión social.

“Sí tengo una, pero imaginaria, tengo un perfil, quiero que sea una persona honesta, que aplique el estado de derecho con dimensión social, y que tome siempre en consideración más que lo particular en cuanto a intereses empresariales, el interés público, el interés de los mexicanos y que no haya violación a derechos humanos, que no haya corrupción, que no haya amiguismo, influyentísimo al interior del Poder Judicial.

“Que no se deje en libertad a quienes tienen mucho poder porque pertenecen a la delincuencia organizada o de cuello blanco, así me gustaría que fuese la presidenta o presidente”, dijo.

Dice @lopezobrador_ que sí tiene un perfil "imaginario" para quien sea el o la próxima presidenta de la @SCJN: que sea honesta, que aplique el Estado de derecho con dimensión social, que de prioridad al interés público y que no permita el amiguisimo. pic.twitter.com/Yo0HdfA0hK — Animal Político (@Pajaropolitico) November 17, 2022





