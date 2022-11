AMLO reconoce que no pasará reforma electoral; va por 'plan B'

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no será aprobada la reforma constitucional electoral en el Congreso, por lo que impulsarán cambios en las leyes secundarias que permitan modificar al Instituto Nacional Electoral (INE).

En conferencia de prensa, indicó que se presentará una reforma legal, su “plan B”, que -sin infringir la Constitución- permita ahorrar recursos en la organización de las elecciones y prohibirá la compra del voto.

Señaló que el PRI tomó la decisión de no aprobar la reforma porque no quieren que se reduzca el presupuesto al INE, que se disminuya de 500 a 300 diputados, para que no haya plurinominales, y que a los consejeros y magistrados del tribunal los elija el pueblo. Sin el apoyo del PRI, no se lograría la mayoría que se requiere para una reforma constitucional.

López Obrador criticó que se haya impulsado la campaña de que se iba a desaparecer el INE; señaló que les debería de dar “vergüenza”.

“Como no lo aceptan, pues vamos a presentar una ley que sin infringir la Constitución nos permita de todas maneras lograr ahorros para que no sea tan costoso como lo es el organizar las elecciones, y que en esa ley se prohíba, pero de manera terminante, la compra del voto, esas son de las dos cosas que van en la ley.

“Fue una mentira de una desproporción que debería dar vergüenza, no sólo a los publicistas que echaron a andar esta campaña y la pagaron, sino a los que se la creyeron, porque les zumba que saques una cartulina diciendo ‘el INE no se toca’, ‘no vamos a permitir que se destruya al INE‘, ‘no vamos a permitir que desaparezca el INE‘. Eso fue lo que hicieron, entonces qué bien que pues ya no se va poder -por ahora- llevar a cabo la reforma constitucional, pero sí una legal”, dijo.

Ayer, Alejandro Moreno, dirigente del PRI y presidente de la Comisión de Gobernación, afirmó que su bancada votará en contra de cualquier propuesta de reforma electoral que considere contraria a la democracia.

“Cualquiera que pudiera ser el costo de oponernos será menor al que pagaría el país si cedemos”, dijo.

Reforma electoral de Morena

El proyecto de dictamen sobre la reforma constitucional en materia electoral elaborado por Morena plantea avalar todas las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, como cambiar el método de selección de los consejeros electorales, reducir su número, desaparecer a los institutos locales y disminuir la cantidad de integrantes de la Cámara de Diputados y el Senado.

Después de que el documento se dio a conocer en comisiones de la Cámara, se informó que estas serán citadas a sesionar el lunes 28 de noviembre para discutirlo y votarlo. En esa instancia, Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para aprobar el texto y enviarlo al pleno.

Ayer, Ignacio Mier, coordinador de Morena, reconoció la probabilidad de que el bloque opositor —formado por PAN, PRI, PRD y MC— se mantenga unido en su rechazo a la iniciativa presidencial, que Morena y sus aliados pueden aprobar por sí solos en comisiones, pero no en el pleno, donde se necesita mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los legisladores.

Frente a ese escenario, Morena y el gobierno federal ya alistan lo que el presidente López Obrador llama “plan B”, una serie de propuestas de reforma a leyes secundarias que incluyan sus principales ideas y que no requieran de mayoría calificada.