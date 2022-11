Ariadna tenía golpes, no causaron su muerte: médica legista

Jazmin Herrera Soto, médica legista de la Fiscalía de Morelos y quien intervino en la necropsia realizada a Ariadna Fernanda López —hallada muerta en la carretera México-Cuernavaca— defendió los resultados que determinaron la muerte de la joven por broncoaspiración por intoxicación alcohólica.

En una conferencia de prensa, la médica legista reconoció que el cuerpo de la joven sí tenía lesiones, pero insistió en que éstas no provocaron su muerte.

“Como lo he estado manifestando sí existen lesiones que en su momento se mencionaron y que se encuentran descritas en los informes en extremidades superiores e inferiores. Estas lesiones son equimosis (moretones), sin embargo no están relacionadas con lesiones a nivel de huesos ni lesiones internas, como pueden ser las fracturas costales, en alguna región de la columna, daño a órgano blanco como puede ser el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado, o bien que se hayan encontrado hemorragias o algún otro tipo de líquido”, sostuvo.

Herrera Soto pidió que no se demerite el trabajo del grupo de especialistas, pues aseguró que “no hay margen de error” en los resultados, y que los dictámenes periciales son revisados técnica y científicamente.

Sobre la segunda opinión emitida por la Fiscalía de la Ciudad de México, la cual sostiene que Ariadna murió por traumas múltiples, la médica legista señaló que esta es una definición muy amplia y que no se hallaron lesiones a órganos que pudieran causar la muerte.

“La causa de muerte que nosotros emitimos de manera técnico científica fue la causa de broncoaspiración por intoxicación alcohólica porque encontramos datos en la tráquea que nos están hablando que había alimento, que este espacio estaba ocupado por líquido y alimento lo que hizo que las vías respiratorias se encontraran ocupadas y que disminuyera la oxigenación en todos los órganos y condujera a la muerte”, señaló.

Jazmin Herrera Soto explicó que en Morelos se trabaja con un protocolo de feminicidio con perspectiva de género, donde no solamente interviene una persona, pues participan un conjunto de peritos en fotografía, química, genética, lofoscopia, así como el agente del Ministerio Público y de investigación.

También afirmó que no se puede volver a hacer una autopsia, pero sí una opinión técnica médica, que requiere conocer el lugar de intervención y acceso a las fotografías del caso.

Caso de Ariadna no es tema político: Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el caso de Ariadna “no tiene nada que ver con la política”, sino que es un tema de justicia; afirmó que no se “echará para atrás” en sus declaraciones sobre el feminicidio de la joven.

En conferencia de prensa, reiteró que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quiso encubrir a los responsables y que hubo corrupción.

“El tema aquí es la corrupción porque cuando un fiscal encubre, cuando un fiscal miente. ¿Qué está mostrando? Conflicto de interés, amiguismo, compadrazgo, no solo misoginia. No queremos que haya corrupción, tampoco queremos que haya misoginia”, dijo.

Aseguró que no entrará en una discusión con la perita de Morelos, porque hay pruebas contundentes que sostienen sus declaraciones con base a la investigación realizada por la Fiscalía de la Ciudad de México y la necropsia realizada por el Instituto de Ciencias Forense del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad.

Añadió que la fiscal Ernestina Godoy ya mandó un oficio a la Fiscalía General de la República (FGR) para que en su momento intervenga en la investigación sobre el feminicidio de Ariadna López.

“Aquí no vamos a quitar el dedo del renglón, no nos vamos a echar para atrás porque digan cinco columnistas y cuatro reporteros que la jefa de gobierno se adelantó. No, están muy equivocado porque va la defensa de mujeres, la justicia, la honradez y honestidad. Ahí vamos a estar”, comentó.

Feminicidio de Ariadna López

Ariadna Fernanda López fue hallada muerta la tarde del 2 de noviembre a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Morelos. La última vez que se supo de ella fue el 30 de octubre.

El cuerpo de Ariadna fue encontrado por un ciclista que transitaba por la zona y quien informó del hallazgo a los servicios de emergencia y compartió en sus redes sociales imágenes de los tatuajes de la joven para que sus familiares la identificaran.

Tras las necropsias realizadas al cuerpo de la joven, la Fiscalía de Morelos y la de la Ciudad de México han discrepado en los resultados.