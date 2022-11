AMLO agradece asistencia a marcha por cuatro años de su gobierno

“Estoy muy contento, feliz, pero sobre todo muy agradecido con la gente porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la marcha que encabezó para celebrar los cuatro años de su gobierno.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que su administración ha tenido éxito porque ha seguido una fórmula “efectiva y que no falla”.

“Si se atiende al pueblo, la gente responde. Es una lección para cualquier gobierno en cualquier parte del mundo, antes de voltear a ver cómo se ayuda a los de arriba o a ciertos sectores, hay que voltear a ver y atender al pueblo, esa es la mejor política”, destacó.

En Palacio Nacional, López Obrador dijo que “no hay que engañarse de que la gente no va a saber diferencias entre quien le tiene amor y en el fondo lo desprecia y lo maltrata o lo considera inferior”.

"Es una lección para cualquier gobierno en cualquier parte del mundo": sobre la marcha, @lopezobrador_ dice estar feliz porque se "volvió a dejar de manifiesto la bondad y solidaridad" del pueblo lo cual, asegura, es por el apoyo que se ha dado desde el gobierno. pic.twitter.com/gBvI1aJgXF — Animal Político (@Pajaropolitico) November 28, 2022

AMLO celebra asistencia de jóvenes en la marcha

Durante su discurso, el mandatario agregó que le dio gusto ver “el relevo generacional. Hubo muchos jóvenes no sólo en los cuadros dirigentes sino en los integrantes de la ciudadanía”, destacó.

“Una de las cosas que más se celebró durante la marcha fue cuando dije vamos ganando la batalla al racismo, al clasismo, a la discriminación, ahí fue lo que más gustó”, sostuvo.

El mandatario agradeció a los asistentes que le mostraron “mucho cariño y deseos de que le vaya bien” y mencionó que durante su recorrido del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX, “no escuchó nada del INE porque esa marcha fue una cosa completamente distinta”.

Al preguntarle cuál sería el mayor logro que su gobierno obtuvo a lo largo de este año, López Obrador dijo que “lo mejor ha sido la recuperación económica“.

“En la economía ha ayudado mucho el incremento de remesas, estamos estimando 60 mil millones de dólares para este año, es una cantidad récord pero además la principal fuente de ingresos del país”, explicó.

López Obrador agregó que la lección después de haber encabezado la marcha es que “si se quiere transformar, se debe de contar con el apoyo de la gente, si estás con el pueblo, vas a tener respaldo y se te pueden venir encima como jauría, no pasa nada, es tu ángel protector, es tu escudo“.

“Ya estoy chocheando pero todavía tengo muchos deseos de vivir, la ciencia, la naturaleza, el creador, la suerte nos van a permitir que terminemos esta misión, esta tarea, no falta mucho, entonces estamos bien. No se puede vencer al que no sabe rendirse”, resaltó.