Balaceras en Nuevo Laredo: suspenden clases y servicio de transporte público

Ante el registro de balaceras en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se suspendieron las clases y el servicio público de pasajeros.

Habitantes del municipio han compartido videos donde se escuchan detonaciones en varios puntos.

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo canceló sus actividades ante los hechos de inseguridad.

“Hay una situación de emergencia en Nuevo Laredo luego de una operación de arresto. Informes de disparos en múltiples lugares de la ciudad. Refugio en el lugar y en espera para obtener más información”, publicó en sus redes sociales

There is an emergency situation in Nuevo Laredo following an arrest operation. Reports of gunfire in multiple locations in the city.

Shelter in place and standby for further information. pic.twitter.com/Tp2BO44bUj

— USCG Nvo Laredo (@USAConNVL) November 28, 2022