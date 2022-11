Suman 10 muertes y 61 casos de meningitis en Durango

Mientras los casos de meningitis en Durango se incrementan y afectan en mayor medida a mujeres que tuvieron una cirugía obstétrica, las autoridades aún no han dado una explicación certera del origen del brote. Al mediodía de este miércoles, la Secretaría de Salud estatal informó que hasta ahora se contabilizan 61 casos y 10 fallecimientos.

Al tiempo que especialistas señalan que las hipótesis apuntan a contaminación en medicamento o agujas, la farmacéutica Pisa pidió evitar el uso de cuatro lotes del anestésico Bupivacaína, que corresponden a más de millón y medio de ampolletas. Esta acción se daría de manera preventiva, pues el factor común entre las mujeres diagnosticadas con meningitis es haber recibido anestesia neuroaxial, conocida como raquia.

“Como medida de prevención durante el curso de la investigación, Cofepris hace un llamado a los almacenes, hospitales, unidades quirúrgicas, distribuidores, almacenes de las dependencias y/o instituciones de salud públicas y privadas que distribuyen medicamentos, así como puntos de venta en las entidades del país a una cuarentena y aislamiento preventivo de los lotes B22M142, B22A263, B22E872 de Bupivacaína pesada y el lote B20J500 de Bupivacaína, mientras se lleva a cabo y se concluye la investigación de la causa-raíz del problema”, dice la información emitida por Pisa.

Actualización casos por meningitis. pic.twitter.com/j1dJvQNKvq — Secretaría de Salud (@SSDurango) November 23, 2022

De acuerdo con el médico e investigador Alejandro Macías, que ha dado seguimiento a los casos, aunque es indispensable confirmar, es improbable que el medicamento original esté contaminado, pues se trata de miles de dosis distribuidas en varios países, lo que habría provocado ya un brote mayor —hasta ahora, solo se ha presentado en la ciudad de Durango—, por lo que la otra posibilidad es que se trate de ampolletas producidas de manera apócrifa.

Desde su perspectiva, la contaminación de todos los lotes originales habría implicado que cientos de miles de personas estuvieran ya infectadas, por lo que hasta el momento no existe evidencia suficiente de que ese sea el motivo. Sin embargo, la autoridad sanitaria —considera— hace bien al prevenir que los lotes no se usen mientras no haya confirmación.

“Por medio de la presente, se solicita de manera urgente su valiosa colaboración para que se abstengan de hacer uso de los fármacos bupivacaína pesada lote no. B22M142 y B22E872, esto debido a las reacciones adversas presentadas”, dice un oficio fechado el 7 de noviembre pasado, firmado por Moisés Nájera Torres, comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de Durango.

“En el Hospital Santé se cierran los quirófanos porque tienen dos pacientes registradas con este problema que tenemos de meningitis aséptica. Como nuestra función es la prevención de riesgos, se tiene que realizar. Se refirieron a nuestros centros de recepción, el hospital 450 y una de ellas al ISSSTE. El aseguramiento del medicamento se hizo inmediatamente en todos los hospitales privados hasta no determinar en nuestro nivel nacional, que es Cofepris, si el medicamento estaba contaminado o no”, declaró a medios Nájera Torres cuando se tomaron las primeras medidas.

El 15 de noviembre, la Secretaría de Salud federal informó que una comisión de personas expertas de diferentes áreas de la dependencia trabaja en coordinación con autoridades locales para determinar las causas, así como en la supervisión de la atención médica. Según el gobierno federal, el Comando Operativo del Sector Salud, integrado por varias dependencias, ha puesto en marcha acciones integrales de atención médica, salud mental, regulación sanitaria y farmacovigilancia.

Hasta ese momento, el 95% de los casos correspondía a mujeres a quienes les fueron practicados procedimientos quirúrgicos obstétricos. Todos los casos tenían como antecedente haber recibido bloqueo neuroaxial. Las pacientes, que en su mayoría habían sido atendidas en hospitales privados, fueron atendidas después en el Hospital General 450 de la Secretaría de Salud estatal y en el Hospital General de Zona 1 del IMSS.

Según lo comunicado por las autoridades federales, muestras de líquido cefalorraquídeo y cepas aisladas de pacientes con afecciones cutáneas a quienes les fueron suministrados medicamentos contra hongos fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), que mantiene comunicación con personal del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) de Durango.

Por otro lado, aseguraron que la Cofepris verifica los establecimientos de salud privados y lleva a cabo labores de farmacovigilancia, análisis de laboratorio y trazabilidad de medicamentos e insumos. Todo ello resultó en la suspensión de actividades de un hospital privado y de dos quirófanos de otro por “irregularidades críticas”. Las muestras aún están en análisis para determinar las causas, por lo que sigue sin existir certeza sobre las causas.

¿Cómo se manifiesta la meningitis aséptica?

“A días de la muerte de mi hermana, el dolor se siente como algo normal, el coraje aumenta”, compartió Alejandra Rojas en sus redes sociales. Maleny murió después de estar 16 días internada en el Hospital 450, luego de haber tenido una cesárea el 21 de agosto en el hospital privado Del Parque, de acuerdo con el relato de su hermana.

A los cuatro días de la cesárea, comenzó con los síntomas de meningitis, que no se le diagnosticó al primer momento. Más tarde, ya en el 450, se le administró el medicamento indicado cuando los médicos descubrieron que se trataba de un hongo. Alejandra denuncia que, al terminarse el medicamento, permaneció dos días sin él y, aunque después se le volvió a administrar, falleció.

El 21 de noviembre, su hijo cumplió tres meses. “Lo que era para nosotros una alegría por tener a mi sobrino se convirtió en dolor por perder a mi hermana por culpa de una mano asesina que le robó la vida, por culpa de un hospital que no cuidó su salud, por culpa de un sistema de salud corrupto e inepto. Mis sobrinos no están solos y no lo estarán, pero no tienen a su mamá y la van a necesitar toda su vida”, compartió Alejandra.

Los especialistas alertan que el problema persiste y cada día se encontrarán más casos, porque pueden tardar varias semanas en desarrollar síntomas. Sin embargo, en este momento son señales de alerta tener dolor de cabeza intenso, intratable, con un antecedente de anestesia neuroaxial principalmente en hospitales privados de Durango, aunque ya se ha reportado al menos un caso en hospital público.

“A pesar del tratamiento adecuado con los antifúngicos anfotericina liposomal y voriconazol, la mortalidad es y será alta porque la meningitis es una enfermedad muy grave”, afirma el especialista Isaac Chávez Díaz. En el caso de la hipótesis de las agujas —explica—, es difícil de corroborar pero podría tratarse de aquellas que son destinadas para usarse una sola vez, que se someten a procesos convencionales de reesterilización, sin que sea apropiado o exitoso el proceso.

La meningitis es una enfermedad en la que se inflaman los tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal. La meningitis viral o aséptica, la más común, es causada por una infección con uno o varios tipos de virus. Los casos detectados en Durango han sido causados por un hongo. Su incubación es relativamente lenta.

La mayoría de casos focalizados en pacientes que tuvieron procesos quirúrgicos obstétricos se debe a que la entrada del medicamento se da directamente en el sistema nervioso central, por lo que no hay defensa. En la mayor parte de los casos se trata de cesáreas, la concentración es en hospitales privados de Durango. Si se detecta después de ese procedimiento dolor de cabeza o espalda muy fuerte, es necesario acudir de inmediato al médico, recomiendan los especialistas.

De acuerdo con los médicos que han dado seguimiento a los casos de meningitis, es necesaria la coordinación nacional para canalizar a Durango los recursos suficientes a través de las instituciones de salud, así como para estudiar y descubrir la verdadera causa. “No es una carrera de 100 metros, es un maratón”, asegura Macías.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.