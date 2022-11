La lucha del edificio Vizcaya contra la llegada de Airbnb

Ante el crecimiento del número de alojamientos para turistas en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México, algunos propietarios de departamentos están preocupados por la llegada de la plataforma Airbnb a sus edificios, debido a los riesgos para la seguridad que implica la entrada de desconocidos y a las incomodidades que causan a los vecinos.

Tal es el caso de los habitantes del edificio Vizcaya, ubicado en la avenida Bucareli, cuya arquitectura lo ha hecho famoso en comerciales y series de televisión.

Desde hace meses, vecinos del inmueble acordaron que, por seguridad y comodidad, se prohibiría la renta de departamentos en Airbnb, aunque no todos han cumplido con el compromiso.

‘Aldo’ —cuyo nombre verdadero se omite por temor a represalias— lleva 12 años viviendo en el edificio Vizcaya y, como propietario de dos departamentos, es uno de los habitantes que se niegan a que se renten los espacios del lugar a través de la plataforma para turistas.

“Yo llevo desde 2010 viviendo ahí y rentando, y me ha tocado de todo, pero trato de ser cuidadoso con las personas que meto acá. En el Vizcaya, hay muchas personas mayores y todos los propietarios cuidamos mucho del espacio, que no haya ruido, que sea seguro, algo que no se puede cuando los espacios se rentan por Airbnb”, dice en entrevista.

Hace un par de años, algunos de los propietarios comenzaron a ofertar departamentos en esta plataforma, lo que, de acuerdo con ‘Aldo’, provocó incidentes de inseguridad, además de molestias porque constantemente eran utilizados para la realización de fiestas. Fue por eso que, en una asamblea vecinal, se decidió la prohibición.

Sin embargo —lamenta el vecino—, este compromiso no se ha cumplido del todo. Aunque son pocos los departamentos que continúan rentándose por Airbnb, aún es común que en la entrada del edificio los habitantes observen a turistas llegar con maletas.

Debido a esta situación, hay reclamos hacia los comités de administración y vigilancia, hacia los propietarios de los departamentos que se alquilan de esta forma y hacia los inquilinos que causan molestias a los otros vecinos. Pero, más allá de los pleitos vecinales, los inconformes no pueden hacer más.

De acuerdo con Inside Airbnb, sitio dedicado a la investigación de la plataforma, en la Ciudad de México se ofertan 22 mil 948 espacios para turistas, cuya tarifa promedio por noche es de mil 537 pesos. Las alcaldías que concentran el mayor número de alojamientos son Cuauhtémoc —donde se ubica el edificio Vizcaya—, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán.

“Más que ganancias, yo veo riesgos”

‘Aldo’ insiste en advertir sobre la situación: “Más que ganancias, yo veo riesgos con el tema de Airbnb y con todas las ideas que empiezan a darse en los edificios para encarecer las rentas”.

En el edificio Vizcaya, por ejemplo, cuenta que para hacer más lujoso el complejo habitacional, los vecinos votaron para que se construyera un roof garden, y así se hizo, pero al poco tiempo lo tuvieron que quitar porque las filtraciones de agua causaron daños a los techos de los departamentos.

Todo esto, dice, para que el edificio con más de dos siglos de haberse construido continúe siendo atractivo para la renta de espacios de filmación y para los inquilinos que acepten pagar montos por arriba de los 10 mil pesos al mes.

Las métricas sobre Airbnb monitoreadas por Market Minder a través de la plataforma AirDNA calculan que, en promedio, los alojamientos temporales para turistas de la Ciudad de México tienen ganancias mensuales de 868 dólares, equivalentes a 16 mil 870 pesos.

Para ‘Aldo’, resulta preocupante que la posibilidad de obtener más dinero por rentar departamentos a turistas sea tan atractiva como para que más vecinos decidan cambiarse a este esquema de alquiler. Si esto ocurre, nada en la ley se los prohíbe, y todo quedará como hasta ahora, con el beneficio económico de algunos a costa de la inconformidad de otros.

El reclamo de los vecinos del edificio Vizcaya ocurre en el marco de la preocupación que generó el anuncio de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, del acuerdo suscrito con Airbnb y la Unesco para la promoción turística de la capital como destino de nómadas digitales.

Sobre este tema, ‘Aldo’ coincide con otros vecinos y con especialistas que alertan que, con este acuerdo, existe el riesgo de que más propietarios decidan cambiar su esquema de renta a la de turistas con esta plataforma, que cada vez adquiere más terreno dentro de las zonas céntricas.

“Los precios ya son una grosería, en las rentas, en las cafeterías y hasta en las fondas, donde ya no encuentras comida por menos de 100 pesos… y sí, es atractivo ganar más dinero subiéndole a los inquilinos o metiendo los departamentos a la plataforma —reconoce—, pero no, yo paso, y pasamos varios vecinos de la zona”.