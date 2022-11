Vengo a defender a la CNDH de 'mentiras': Piedra a diputados

Rosario Piedra Ibarra defendió su gestión como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dijo que acudió a comparecer para defender a la CNDH de “infundios y mentiras” de una campaña con sesgo partidista.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, afirmó que se ha tratado de invisibilizar el trabajo de la CNDH porque “quisieran que dejara de existir” y que ésta no realice pronunciamientos, presente acciones de inconstitucionalidad y recomendaciones.

Aseguró que la Comisión le estorba a quienes “siempre han lesionado los derechos humanos o han encubierto sus violaciones”.

“Vengo sobre todo a defender a la CNDH de los infundios y las mentiras de la campaña con sesgo partidista que se ha emprendido desde que asumí su titularidad y que solo tiende a abonar en agendas políticas, pero que mucho daña la defensa de los derechos humanos”, dijo.

Las declaraciones las da luego de que la CNDH se pronunció, el 30 de octubre, en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) y solicitó a los legisladores una reforma que “garantice” la transformación del instituto.

Piedra Ibarra afirmó que la lucha por los derechos humanos es política, más no partidista y se deslindó de cualquier poder fáctico y partido político.

Añadió que el gobierno no es el único que quiere ejercer presión sobre la Comisión, sino que también están los poderes fácticos, los religiosos, los políticos y los mismos senadores, pero que la CNDH “se debe a las víctimas”.

“La acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es esa, la de, sin distingo de colores, de partidos, de creencias religiosas, de estatus social, defender a las víctimas, esa es la política. La CNDH se deslinda de cualquier poder fáctico, partido político y no nada más del gobierno”, dijo.

Durante sus participaciones, los diputados de oposición acusaron que su gestión tiene tintes políticos y tener en el olvido de las víctimas. Solo los legisladores de Moreno elogiaron su labor durante tres años.

Sin embargo, Rosario Piedra señaló que para ser presidenta de la CNDH no hay ningún impedimento por haber militado en un partido político y que jamás lo ocultó; aseguró que ella lo expuso y que los senadores le dijeron que era un derecho humano la militancia y pidió licencia.

“Me he mantenido al margen de toda decisión partidista, independientemente de que conozco al presidente desde hace muchos años, pues mi experiencia como víctima me dice que primero están las víctimas y no conocer a un presidente… Siempre hemos actuado con total responsabilidad e imparcialidad”, dijo.

Titular de CNDH confronta al INE por hechos de 1952

Piedra dijo haber emitido una recomendación al INE por la represión contra la protesta pacífica en oposición al resultado de la elección presidencial de 1952, donde se le otorgaba el triunfo a Adolfo Ruiz Cortines, pese a que la autoridad electoral aún no existía.

“Acabamos de emitir una recomendación precisamente, porque la impunidad no empieza ahorita, la impunidad lleva años en este país. Lleva atropellos, ejecuciones extrajudiciales y por eso la recomendación que hicimos para lo del INE porque hubo una masacre terrible el 7 de julio de 1952 de más de 500 ciudadanos mexicanos que se manifestaban en forma pacífica y lo único que pretendían era que se respetara el derecho al voto y hubo fraude electoral. Estamos nosotros no solo con los casos del pasado”, dijo en su comparecencia.

En octubre, la CNDH acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de “sabotaje” y pidió a los legisladores una reforma electoral que involucre al instituto.

Contraviniendo el artículo 102 de la Constitución, que establece que la CNDH no es competente en asuntos electorales, la Comisión emitió la recomendación general 46/2022 en abril pasado, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre y difundida este 30 de octubre en las redes sociales de la institución.

En ella afirma que en los últimos años, órganos autónomos como el INE han sido “instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo” y que solo han servido “para el mantenimiento de vicios que han manchado los procesos electorales”.

Tras el pronunciamiento, siete de los nueve integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH rechazaron el pronunciamiento que el organismo autónomo.

“Exigimos a la presidenta de la CNDH apegarse, cuando se refiera a las recomendaciones generales aprobadas por el Consejo Consultivo, estrictamente al lenguaje aprobado, sin interpretaciones políticas respecto de su contenido, respetando la literalidad de la recomendación pues, de lo contrario, esta herramienta puede desvirtuarse y perder eficiencia como mecanismo garante de los derechos humanos”, señalaron.