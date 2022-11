Defensa de Lozoya ataca a Peña Nieto para ganar tiempo

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), nuevamente busca ganar más tiempo para conseguir un criterio de oportunidad y un acuerdo reparatorio por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Su estrategia otra vez es apuntar contra el expresidente Enrique Peña Nieto y diversos altos exfuncionarios del sexenio anterior, a quienes busca llevar a juicio como parte de su defensa legal.

Así lo expuso este lunes el abogado Miguel Ontiveros, defensor de Lozoya, quien en un encuentro con medios, al salir del Reclusorio Norte, arremetió contra “quienes quieren ver a Emilio Lozoya Austin en prisión, hundido y sentenciado”.

“Este juicio no va a suceder para Emilio Lozoya Austin, sino que va a suceder para los que sometieron los recursos naturales del Estado mexicano a agencias internacionales, comenzando por el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su gabinete, que comandaba el aparato organizado de poder corruptor en este país. A ellos son a los que tenemos que ver respondiendo ante las juezas y jueces”, dijo.

El abogado se refirió así a la denuncia que su cliente presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 11 de agosto de 2020, luego de su extradición desde España, en la que por primera vez Lozoya habló de toda una presunta red de corrupción en la que —afirma— participaron el propio Peña Nieto y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, así como una decena de exfuncionarios más.

Según la defensa de Lozoya, desde entonces “ha habido diversas ratificaciones por parte no de uno, sino de varios testigos que entregaron las maletas de dinero”. Por ello, añadió el jurista, “esperamos muy pronto verlos aquí frente a los tribunales contestando el interrogatorio”.

Lee: Lozoya gana tiempo: jueza difiere audiencia por caso Odebrecht

En busca de un acuerdo

La semana pasada, se dio a conocer que Lozoya buscaría presentarse de nueva cuenta ante el juzgado para insistir en llegar a un acuerdo reparatorio con Pemex y la FGR, para así pagar los daños ocasionados por sus acciones y convertirse en testigo colaborador.

Sin embargo, aunque no consiguió ese arreglo, su defensa legal sí pudo diferir las audiencias correspondientes a los casos Agronitrogenados y Odebrecht.

En el caso Agronitrogenados, el principal argumento para solicitar el diferimiento fue la muerte de Edgar Torres Garrido, su principal testigo. Mientras, en el caso Odebrecht los abogados argumentaron que la FGR no ha entregado diversas pruebas contenidas en la carpeta de investigación.

Ontiveros aseguró que el hecho de que no se realizaran las audiencias intermedias para ambos casos solo significa que “está firme la postura del acuerdo reparatorio y del criterio de oportunidad”, y que existe voluntad de las instituciones del Estado para avanzar en ese camino.

“No tengo ninguna duda del criterio de oportunidad, no tengo duda del acuerdo reparatorio, y no tengo ninguna duda de que todos vamos a saber quién se quedó con esos millones de pesos que entregó Odebrecht, se procura y se imparte justicia también respecto de ellos”, dijo.

“Esto no significa asumir ningún tipo de responsabilidad penal; más bien, señalar a las personas que se beneficiaron y eso es lo que todos queremos saber (…) ¿Quiénes se beneficiaron de esas maletas llenas de dinero en que ya los testigos señalaron fechas, lugares, circunstancias de su entrega? ¿Dónde está ese dinero o acaso está en Madrid disfrutándose en un inmueble al más alto lujo como si fuera un potentado señor expresidente?”, insistió, en otro ataque a Peña Nieto.

Lozoya, con solo 10 días para evitar irse a juicio

La defensa de Lozoya explicó este lunes que los 10 días naturales que una jueza concedió para que Lozoya y su equipo se preparen y obtengan las pruebas que consideren necesarias son un derecho establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aunque reconoció que el plazo definitivo a esperar es decisión del juzgado.

“En este caso, pueden ser 10 días o más. Pero en esos 10 días o más, nosotros estaremos en condiciones de solicitar una nueva audiencia ya para la firma del acuerdo y la suspensión de la acción penal a favor de Emilio Lozoya”, dijo.

Respecto del acuerdo reparatorio por el caso Agronitrigenados, el abogado especificó que desde hace varios meses la FGR presentó su escrito de acusación, que después fue corregido por Pemex y en el que se aumentó el monto de la reparación del daño.

Ontiveros dijo que la defensa ya asumió ese incremento y agregó que, en el caso Odebrecht, Lozoya no ha ofrecido ninguna cantidad como monto reparatorio pues este lo determinará la autoridad.

“El Consejo de Administración (de Pemex) desde abril ya dijo cuál es el monto del daño y la Unidad de Inteligencia Financiera ya también, en la coadyuvancia de la acusación que se presentó por escrito, señaló el monto específico”, señaló.

“También la fiscalía entregó dictámenes periciales que señalan ese monto específico y no hay más. No es una situación de oferta y demanda, sino es un señalamiento de la autoridad y se cumple o no hay criterio de oportunidad y lo vamos a cumplir”.

Ahora, se prevé que a finales de este mes nuevamente se convoque a audiencias intermedias por ambos casos, en las que se podrá saber si Lozoya alcanza el acuerdo reparatorio que quiere para frenar el proceso en su contra, o bien, si el exfuncionario federal debe ir a juicio.





