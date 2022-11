Guanajuato suma el 11% de los homicidios del país en noviembre

El asesinato de cuatro trabajadores de una taquería en el municipio de Salamanca, ocurrido la madrugada de este miércoles, es tan solo uno de los más recientes hechos de violencia en Guanajuato, estado que en lo que va de noviembre ya acumula el 11% de todos los homicidios dolosos registrados en México.

Del 1 al 16 de noviembre, Guanajuato contabilizó 124 crímenes de este tipo mientras que en todo el país fueron mil 107, de acuerdo con los reportes diarios que elabora el grupo interinstitucional del gobierno federal, conformado por las secretarías de Seguridad (SSPC), de la Defensa (Sedena) y de Marina (Semar), así como por la Fiscalía General de la República (FGR).

Los mismos informes dan cuenta de que en seis días de este mes Guanajuato ha contabilizado 10 o más homicidios dolosos.

El 3 de noviembre, por ejemplo, hubo 13 asesinatos. El 6 se cometieron 16, la cifra más alta este mes.

El 9 de noviembre hubo 14 homicidios dolosos. De ellos, nueve se derivaron del ataque armado a un bar en el municipio de Apaseo el Alto. De acuerdo con las autoridades, en el lugar se decomisaron vehículos y dos cartulinas con mensajes que hacían referencia a un grupo delictivo.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 pic.twitter.com/4DvwBkKFab — Municipio de Apaseo el Alto (@ApaseoElAlto24) November 10, 2022

Los días 12 y 13 de noviembre tuvieron 10 asesinatos cada uno, en tanto que el día 14 tuvo 11 crímenes de este tipo.

En los reportes mensuales que elabora el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) —distintos a los reportes diarios del grupo interinstitucional—, Guanajuato sumó 2 mil 424 homicidios dolosos en el periodo de enero a septiembre.

La cifra es la más alta entre las 32 entidades del país y representa el 10.4% del total nacional: 23 mil 351.

Otros estados con números absolutos altos en los primeros nueve meses del año son Baja California, con 2 mil 037 homicidios dolosos; Estado de México, con mil 960, y Michoacán, con mil 927.

A más tardar el próximo 20 de noviembre, el gobierno federal debe dar a conocer las estadísticas del SESNSP actualizadas con corte a octubre de este año.

Disputa criminal por territorios

En Guanajuato, autoridades y activistas atribuyen los altos niveles de violencia a la disputa por el control de territorios y actividades ilícitas entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Raymundo Sandoval, defensor de derechos humanos, advierte en entrevista que el aumento de los homicidios dolosos durante el sexenio del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del PAN y quien asumió en 2018, ha sido “exponencial”, y que los hechos violentos por ahora están concentrados en municipios industriales.

“El corredor industrial sigue estando muy encendido y en la zona Laja-Bajío, es decir, de los municipios colindantes tanto con Querétaro como con Michoacán, se sigue considerando que hay preocupación por lo que está pasando allá”, señala.

Para el activista, sin embargo, es necesario considerar que la violencia en Guanajuato no solamente se refleja en homicidios, sino también en otros delitos delitos como desapariciones, secuestros y extorsiones.

Tensiones entre gobiernos

La situación de inseguridad ha generado críticas en contra de la administración del gobernador Rodríguez Vallejo, incluso de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa del pasado 10 de noviembre, el mandatario criticó que el Congreso de Guanajuato, de mayoría panista, votara en contra de la reforma que extiende hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Aunque fue rechazada en Guanajuato, dicha reforma ya obtuvo el aval de más de la mitad de los congresos locales, por lo que tiene vía libre para entrar en vigor.

López Obrador sostiene que la presencia militar en las calles es necesaria en todo el país y más en estados con niveles de violencia como los de Guanajuato.

“Acaban de votar que no participe ni el Ejército, ni Marina, ni la Guardia Nacional (en seguridad pública). Y como sí van a participar… Porque una cosa son los jefes políticos de ultraderecha y otra cosa es el pueblo de Guanajuato, ni modo que lo dejemos en estado de indefensión”, dijo el 10 de noviembre.

Frente a esto, Sandoval señala por un lado que el despliegue de fuerzas federales hasta ahora no ha disminuido la violencia en Guanajuato y que no se observa una estrategia para disuadir a los grupos delictivos. Por otro, considera que en el Congreso local no hubo un debate en el que se expusieran con claridad los argumentos para solicitar la presencia de la Guardia Nacional y para rechazar que militares se mantengan en seguridad pública hasta 2028.

“Creo que el dilema que ha planteado el presidente en las mañaneras ha sido un falso debate de que no puedes solicitar Guardia Nacional y al mismo tiempo oponerte a la militarización de la Guardia Nacional. Creo que el Congreso de Guanajuato no supo diferenciar los dos procesos: la solicitud de Guardia Nacional y la oposición al paquete de reformas”, expone.