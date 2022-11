Hallan cuerpo de joven en Tepoztlán; tomó un taxi la última vez que se le vio

La joven Ariadna Fernanda López fue hallada muerta la tarde del miércoles 2 de noviembre a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos. La última vez que se supo de ella fue el 30 de octubre.

El cuerpo de Ariadna fue encontrado por un ciclista que transitaba por la zona y quien informó del hallazgo a los servicios de emergencia y compartió en sus redes sociales imágenes de los tatuajes de la joven para que sus familiares la identificaran.

Una vez que sus familiares identificaron que se trataba de Ariadna, sus conocidos comenzaron a exigir justicia por su feminicidio con los hashtags #JusticiaParaAri y #JusticiaParaAriadnaLópez.

Hasta el momento, ni la Fiscalía de Morelos ni de la Ciudad de México se han pronunciado sobre sobre el asesinato de Ariadna.

Roberto Araujo, primo de Ariadna, dijo a Animal Político que aún no conocen bien los detalles de lo que ocurrió y la única información que tienen es que ella abordó un taxi tras salir de un bar.

Este jueves sus restos serán velados en la Ciudad de México, donde ella vivía con una amiga, pues su mamá falleció hace tres años.

Roberto describió a Ariadna como una joven muy “alegre y risueña”. Siempre estaba contenta y a todo le encontraba el lado positivo, recuerda.

El ciclista que la encontró escribió: “Ahora sé que te llamabas Ariadna y también sé que mucha gente te estaba buscando y que eras muy querida por tus amigxs y familia. Lamento mucho que seas una víctima más de este podrido sistema y que hay muchas otras a las que nadie encuentra y terminan ahí sus días. Deseo que tengas un buen camino de vuelta a casa, Ari”.

Expresó sentir un poco de paz porque ella estará con su familia, pero también señaló que difícilmente podrá volver a la carretera sin pensar en ella.

Ni una menos

“Amigxs les pido no dejemos pasar por alto lo que sigue ocurriendo día con día, nos siguen quitando a nuestras amigas, a nuestras madres, hermanas, novias, nos siguen matando. Hoy alzo la voz por Ari, que ya no puede hacerlo y los invito a que alcen la voz conmigo en nombre de ella”, escribió una de sus amigas identificada como Melanie.

“Asesinaron a una amiga mía, una amiga que tenía un futuro por delante, alguien que aún tenía mucho por vivir y aprender, nos arrebataron a una hermana más, hoy estamos de luto por tu muerte, Ari, exigimos justicia para que tu caso no quede impune, hoy no estamos completas, hoy nos falta Ariadna López, las amigas no se abandonan ni se dejan solas, todas llegamos juntas, todas nos vamos juntas. Me duele mucho que seas una víctima más de feminicidio, tengo mucho coraje e impotencia por lo que te hicieron, te prometo que habrá justicia, hoy nos faltas tú… Si mañana soy yo quiero ser la última… #NiUnaMenos #JusticiaParaAri #NoEstamosTodas”, escribió Zyan.

