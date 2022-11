Hallan muerta a la activista Grisell Pérez, desaparecida en 2021

Grisell Pérez Rivera, abogada y defensora de los derechos de las mujeres, fue localizada muerta en Hidalgo, tras ser reportada como desaparecida desde marzo de 2021, dio a conocer su familia de manera pública.

Ella trabajó en la defensa y acompañamiento de mujeres víctimas de violencia, feminicidios, desapariciones y trata de personas.

Grisell fue vista por última el 26 de marzo en el predio que usaba como sede de la organización civil “La Cabaña de la Sabiduría”, ubicada en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, de donde era fundadora.

En la última comunicación con su mamá, a través de una llamada telefónica, le dijo que comenzaría con sus clases en línea ya que era docente de derechos humanos; después ya no supo más de ella.

Al no tener noticias y no encontrarla, se dirigió al predio donde estaba la organización de su hija. Ahí encontró que se estaba realizando una construcción en la propiedad a la que no la dejaron pasar y la retiraron. Por lo que acudió al Ministerio Público de Amecameca para interponer la denuncia, pero no hubo respuesta, de acuerdo con información de Milenio.

Concepción Esperanza Rivera, madre de Grisell, relató a Cimac Cimacnoticias, que el Ministerio Público de Amecameca, en Edomex, fue muy omiso al inicio de las investigaciones, ya que cuando fueron a buscar a Grisell en su refugio, encontraron sus pertenencias enterradas y luego ya no las volvieron a ver.

La carpeta de investigación fue transferida a un Ministerio Público en Chimalhuacán, detalló.

En 2019 Grisell realizó un plantón de dos meses frente a Palacio Nacional para exigir una Alerta de Género Nacional por los feminicidios y desaparición de mujeres en México.

La desaparición, las omisiones, retrasos en el caso y el desplazamiento de su familia por amenazas era similar a los casos que Grisell acompañaba.

¿Quién es Grisell Pérez Rivera?

Un detenido

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México informó que fue detenido un probable responsable por los hechos en que fuera desaparecida y asesinada Grisell.

“Exigimos a las autoridades de procuración de justicia del Estado de México y al Estado de Hidalgo se lleve a cabo un proceso penal con estricto apego a los estándares de perspectiva de género y derechos humanos a fin garantizar la debida sanción de quien resulte responsable y se repare del daño a sus familiares”, demandó.

El presunto feminicida fue identificado como G.E.Z.C. y fue detenido en el municipio de Chimalhuacán en el Estado de México.

De acuerdo con las autoridades del estado de Hidalgo, el operativo para la aprehensión del presunto responsable fue llevado a cabo en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

