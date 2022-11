Duarte denuncia ‘chicanada' ante proceso por desaparición forzada

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte denunció obstaculización judicial, luego de haber sido vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de desaparición forzada.

Aseguró que la resolución fue para que no se le permita solicitar su libertad anticipada, tras cumplir más de la mitad de su condena, pues dijo contar con los requisitos para obtener el beneficio.

“Lo que pasó en la audiencia y que concluyó después de 30 horas el día de ayer es lo que constituye una chicanada judicial, ¿por qué lo hicieron? Porque yo tenía programada una audiencia para el próximo 23 de noviembre en la que un juez federal de ejecución penal me estaba dando la oportunidad de presentar mi beneficio preliberacional por cumplir con los requisitos que establece la ley, ahora con esta vinculación a proceso ya no cumplo con lo requisitos y ya no puedo obtener el beneficio preliberacional”, dijo a Por la Mañana, de Grupo Imagen.

“Lo que hicieron fue: ‘no dejen salir a Duarte por ningún motivo, póngale lo que sea con tal de que no pueda acceder a la justicia’. Lo único que aquí pasó fue que ganaran tiempo quienes así lo determinan, quienes quieren que no salga de prisión, sin embargo lo irremediable va a suceder, voy a salir libre tan temprano que espero poder reintegrarme a mi vida normal, principalmente con mi familia”, sostuvo el exgobernador, quien actualmente cumple una sentencia de nueve años de prisión que se le impuso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Además, sostuvo que su vinculación fue por presuntamente entorpecer una investigación y no por haber ordenado o participado en la desaparición de personas, argumento que también fue hecho público por su defensa tras la resolución judicial.

También señalaron que en la audiencia se decretó la nulidad de la declaración “obtenida por medio de tortura” del exdirector general de servicios periciales de la Fiscalía, “reconociendo la presión que han sufrido varios testigos en manos de la Fiscalía del bienio anterior”.

En enero de este año, la defensa de Duarte intentó invalidar la orden de detención en su contra por desaparición forzada, lo que fue rechazado por un juez.

En su momento el exgobernador Javier Duarte dijo a Animal Político que estaba dispuesto a enfrentar la acusación de desaparición forzada en juicio pues señaló que se trataba de un “montaje” sustentado en datos de prueba falsos o en declaraciones obtenidas con tortura.