El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sí cometió violencia política en contra de varias legisladoras del PRI.

#Boletín | La gobernadora de Campeche violentó los derechos políticos y electorales de diversas diputadas federales del PRI, determinó la #SalaSuperior. 📰 https://t.co/Bq7r8cZHtd pic.twitter.com/EAfZ9duDI5 — TEPJF (@TEPJF_informa) November 23, 2022

De acuerdo con los magistrados, Sansores afectó los derechos político-electorales de las diputadas, al afirmar que llegaron a su cargo debido a que mandaron fotografías íntimas a su líder de partido, Alejandro Moreno.

“La gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores Sanroman manifestó, en el programa “Martes del Jaguar”, la supuesta existencia de fotografías de carácter íntimo de algunas diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, sostuvo que, para acceder a sus cargos, las diputadas debían enviárselas a su dirigente. Dichas declaraciones fueron retomadas y difundidas por diversos medios de comunicación”.

Ante la violación cometida por la gobernadora, el TEPJF determinó que Layda Sansores deberá eliminar todas las publicaciones en las que se difunda el mensaje denunciado, tanto en sus redes sociales, como en las del gobierno del estado.

De igual forma, se le ordenó abstenerse de emitir comentarios referentes a las fotografías de las diputadas, así como emitir una disculpa pública en el programa “Martes del Jaguar” y en su cuenta de la red social de Twitter.

Los dichos de Layda Sansores

En julio pasado, Layda Sansores aseguró que algunas legisladoras mandaban fotos desnudas al líder priista.

“Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a ‘Alito’ y ‘Alito’ con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”.

Ante esto, las legisladoras decidieron levantar una denuncia ante la FGR en contra de la gobernadora por el delito de violencia de género.

“La gobernadora realizó insinuaciones que constituyen un acto de violencia política en razón de género en contra de las diputadas federales del PRI, contra las mujeres del PRI, toda vez que representan ataques hacia su persona por ser mujeres, teniendo como trasfondo la descalificación y cuestionar sus capacidades”, dijo Alejandro Moreno.

Además de la denuncia ante la FGR, las legisladoras presentarán quejas ante las 32 Comisiones de Derechos Humanos de todos los estados del país y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).