México propone a Gerardo Esquivel para presidir el BID

México está proponiendo a Gerardo Esquivel -actual subgobernador del Banco de México- como candidato para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en lugar de la exsecretaria de la Cepal, Alicia Bárcena, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, están encargados de ayudar en la promoción de la candidatura del economista.

En conferencia de prensa, destacó el perfil de Esquivel, a quien calificó como “buen economista” y afirmó que hay posibilidad de que se gané la candidatura.

“Es una gente honesta y yo creo que por la situación económica de México que tiene una de las mejores economías de América, con más estabilidad, con más potencial de crecimiento, con más cercanía, con Canadá y con Estados Unidos y también con muy buenas relaciones con los países de América Latina y del Caribe tenemos posibilidad que esa candidatura prospere y triunfe Gerardo”, dijo.

López Obrador detalló que la exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, declinó a participar en el proceso porque su esposo tiene problemas de salud.

“Muy buena Alicia, de primera, de los mejores cuadros de las mujeres profesionales que hay en el país. La habíamos propuesto a ella, pero tiene un asunto familiar”, dijo esta mañana.

Ayer Bárcena informó, a través de un tuit, que se comunicó con el presidente López Obrador para solicitarle que retirara su candidatura al BID, por “razones personales”.

Me he comunicado con el Presidente @lopezobrador_ quien ha acogido con afecto y comprensión mis razones personales por las cuales le he solicitado retirar mi candidatura al @el_BID Agradezco el apoyo recibido por @R_Ramirez_O @m_ebrard y sus equipos en este proceso.

— Alicia Bárcena (@aliciabarcena) November 9, 2022