Si no hay acuerdo con EU por maíz, iremos a panel, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no aceptará maíz transgénico para consumo humano; propuso que las agencias sanitarias de México y Estados Unidos determinen si es dañino para la salud.

Luego de que este lunes mantuvo una reunión con el secretario de Agricultura norteamericano, Tom Vilsack, aseguró que, si no se llega a un acuerdo con EU sobre el tema, se recurrirá a una revisión en un panel.

“Esperamos llegar a un acuerdo y si no se llega a un acuerdo hay paneles. No alarmarnos y que se acuda a un tribunal y que él decida. Nosotros no podemos ceder en esa solicitud”, dijo.

En conferencia de prensa, indicó que se busca que EU entienda que un tema es lo mercantil y otra la salud, y que en México se opta por lo segundo.

Indicó que se ofreció ampliar el plazo de dos años para revisar el maíz amarillo que se utiliza para forraje, el cual se puede importar, pero no para consumo humano.

Afirmó que México es autosuficiente en maíz blanco.

“Se está buscando una salida. Nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación, ya sea amarillo, que se sostiene es transgénico, para el consumo humano. Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no vamos a permitir la importación de maíz amarillo”, dijo.

El secretario de Agricultura de EU informó que en su reunión con el presidente López Obrado le planteó la preocupación que tiene el gobierno norteamericano por la eliminación gradual del uso y la importación de productos biotecnológicos y otros de biotecimología para enero de 2024.

Advirtió que el gobierno de los Estados Unidos se podría ver obligado a considerar todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer valer sus derechos legales en virtud del T-MEC.

Today, I met with Mexican President López Obrador to discuss the U.S.- Mexico bilateral trade relationship and its importance for U.S. farmers, ranchers and producers. My full statement: pic.twitter.com/AYP8Ji4QNK

— Secretary Tom Vilsack (@SecVilsack) November 29, 2022