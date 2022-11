Monreal obtiene suspensión para evitar que Layda hable de él

Un juez otorgó una suspensión provisional a Ricardo Monreal para que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ya no lo mencione en su programa Martes del Jaguar.

La medida establece que la gobernadora debe abstenerse de realizar publicaciones en torno al senador y además debe quitar de redes sociales lo antes publicado.

En la denuncia, Monreal acusó a Sansores de actos ilegales como intervención de sus comunicaciones privadas, así como manipulación, edición, publicación y difusión a través de redes sociales.

Ante esto, el juez aceptó a trámite el amparo y será hasta el 14 de noviembre cuando se resuelva de manera definitiva.

Pese a esta orden, la gobernadora decidió que este 8 de noviembre publicará más audios de Ricardo Monreal.

Nuevo audio y también mensajes de #LordBrother, va doble en este #MartesDelJaguar porque usted lo pidió. Atención, Monreal y Alejandro Rodríguez de Campaigns and Elections, nos vemos a las 8 pm. pic.twitter.com/iTkbBpr2uU — Layda Sansores (@LaydaSansores) November 9, 2022

Ricardo Monreal vs Layda Sansores

El 25 de octubre, Layda Sansores acusó a Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, de tráfico de influencias para ayudar “a su amigo” Alejandro Moreno, diputado y líder nacional del PRI.

“Él está obligado a explicarnos por qué trafica con la justicia; es un tráfico de influencias. Por qué usa a la justicia como moneda de cambio para beneficios personales, no fue para ayudar a la patria, y no cumplió, si le ofreció la reforma eléctrica, pues no se lo cumplió”, dijo Sansores.

Ante las acusaciones, el líder de los senadores de Morena aseguró que interpondría una denuncia penal así como un amparo para evitar que la gobernadora lo siga difamando.