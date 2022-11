'Es una presunta delincuente': Monreal dice que pedirá desafuero de Layda Sansores

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que exigirá la declaratoria de procedencia para suprimir fuero de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, luego de que ésta hablará nuevamente sobre él en el programa “Martes de jaguar”.

Pidió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que frene su “jauría” y no más división.

Monreal, en un mensaje en sus redes sociales, señaló que Sansores violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada.

Además calificó a la gobernadora como “una presunta delincuente”.

Layda Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad. Claudia, frena tu jauría; no más división.

La reacción de Monreal se da luego que Sansores dijo, en su programa de este martes, que el senador y su familia tienen 48 propiedades.

En días pasados, el senador Ricardo Monreal presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y quien resulte responsable por la intervención de comunicaciones privadas, su difusión y peculado.

Un juez otorgó -el 8 de noviembre- una suspensión provisional a Ricardo Monreal para que la gobernadora de Campeche ya no lo mencione en su programa Martes del Jaguar.

La medida establece que la gobernadora debe abstenerse de realizar publicaciones en torno al senador y además debe quitar de redes sociales lo antes publicado.

Durante el “Martes del jaguar”, Sansores también difundió otro audio de Alejandro Moreno, donde el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, presuntamente vendió una diputación plurinominal en Puebla.

En qué degradación ha entrado la política con #LordBrother… me parece increíble que vendan hasta las plurinominales; ya no es el más trabajador, el que más quiera la gente, el que lucha, sino el que tiene más dinero. ¡Es no tener honor ni dignidad! pic.twitter.com/COo6e8S3zA

— Layda Sansores (@LaydaSansores) November 9, 2022