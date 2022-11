Peña compra casa en España y habla de acusaciones en su contra

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, está pensando en echar raíces en España, por lo que decidió comprar el chalet de lujo en el que reside en Madrid, el cual tiene un valor de un millón de Euros, contó el exmandatario a El País.

“Estoy muy agradecido a este país por el trato que me ha dispensado, me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, que es mi patria y que amo entrañablemente”, dijo.

Con la compra de este inmueble renovó su visa de oro por otros cinco años más.

Peña Nieto también habló de las investigaciones en su contra respecto a enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, las cuales calificó como un absurdo.

“Es un absurdo. No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio”, dijo.

El diario español se reunió con el expresidente y conversaron sobre su estilo de vida en Madrid, la renovación de su visado de oro, así como las intenciones de seguir radicando en ese país.

La propiedad que recién adquirió el expresidente de México es de tres plantas, tiene jardín y una bodega; está ubicado en Valdelagua, a unos 40 kilómetros de Madrid.

De acuerdo con el propio Peña Nieto, la propiedad es un lugar seguro, discreto y ”no tan lujoso como dicen”.

Peña Nieto es investigado en México

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tiene abiertas tres investigaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.

La primera es por posibles delitos electorales y patrimoniales y en ella está implicada la empresa constructora OHL. Otra es por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y la tercera es por posible enriquecimiento ilícito

En julio de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, informó que se detectó un esquema por el que el exmandatario presuntamente se benefició de más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales.