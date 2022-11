Amenazan a talleristas de Pilares si no van a la marcha de AMLO

Desde el 19 de noviembre pasado, a los talleristas y docentes de los PILARES en la Ciudad de México se les notificó que su asistencia a la marcha que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo 29 de noviembre era obligatoria. En algunos casos, además, se instruyó que cada uno debe llevar a 10 personas porque de no hacerlo “se tomarían medidas” las cuales incluyen darlos de baja como beneficiarios de los distintos programas y que para buena parte de ellos se ha convertido en su empleo y único ingreso con el que cuentan, denunciaron profesores de estos espacios.

“El día 19 (de noviembre) los Líderes Coordinadores de Proyecto tuvieron una junta justamente con Javier Hidalgo (director del Instituto del Deporte local) y les dijo que todas las figuras beneficiarias teníamos que ir (a la marcha) y que teníamos que llevar a más gente (…) o de lo contrario se iban a tomar cartas en el asunto porque prácticamente era baja del programa”, compartió un docente de ciberescuela de un PILAR de la alcaldía de Gustavo A. Madero quien solicitó no publicar su nombre por temor a represalias.

“Sí voy a acudir (a la marcha de López Obrador) justamente por esta amenaza, pero he pensado incluso llevar unos carteles para decir ‘a mí me trajeron a la fuerza’”, agregó el joven que desde su inauguración en 2019 ha trabajado en los PILARES, una estrategia que encabeza el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Esta no es la primera ocasión que talleristas y colaboradores son amagados para participar en actos políticos, pues ya en otras ocasiones se les ha pedido que acudan a los mítines de López Obrador en el Zócalo o más recientemente a los informes de gobierno que Sheinbaum dio, con motivo de su cuarto año de gestión, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

“Nos tocó colaborar para las jornadas de vacunación y aunque eso no nos tocaba pues dijimos ‘órale va, hay que apoyar’, pero esto sí ya sentimos que no tiene que ver con lo que dice ser el programa y pues sentimos que es una cuestión netamente política. Hace poco vino Claudia Sheinbaum a la delegación y también la instrucción fue que fuéramos”, explicó el joven.

Otra denuncia de acarreo relacionada con @CdmxPilares: un buen y desinteresado samaritano ofrecerá «transporte gratuito» desde la sede del programa ubicada en el mercado Ramón Corona de @TuAlcaldiaGAM. https://t.co/dR2t4Yp7M2 — Leonardo Núñez González (@leonugo) November 25, 2022

“En algunos PILARES algunos jefes sí lo plantearon de una forma más sutil porque no quisieron meterse en tantos problemas (…) pero sí hubo unos que dijeron ‘y tienen que cumplir con 10 personas por cabeza’… igual a los (del programa) Ponte Pila les dieron carteles para pegar en todos lados”, detalló.

Se trata de los mismos carteles que Animal Político documentó se colocaron sin autorización en las taquillas, andenes y trenes del Metro, así como los que han ido aparecido en calles de la capital del país y que, incluso, el titular del Instituto del Deporte, Javier Hidalgo presumió, en su cuenta de Twitter, que estaba pegando en las instalaciones del instituto que dirige.

“No es la causa de un partido,es la causa de todo un pueblo. Así es, mi partido es México.

Todos los que quieran ir, mujeres, hombres de buena voluntad están invitados, todos”@lopezobrador_ pic.twitter.com/lJRcTOYLU6 — Javier Hidalgo (@Javier_Hidalgo) November 24, 2022

De hecho, consultado al respecto, el funcionario público informó que él había pagado la impresión de 500 carteles de apoyo a la movilización del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A nosotros no nos dieron (carteles) aunque sí pensamos que nos iban a mandar a pegarlos, pero no. Lo que sí es que en algunos PILARES notificaron que iban a mandar camiones”, dijo.

Aquí pegando los carteles para la Celebración con el Presidente @lopezobrador_ de los 4 años de transformación en el Instituto del @DeporteCDMX 😎✌🏽🇲🇽 pic.twitter.com/s1Yb4HFSmK — Javier Hidalgo (@Javier_Hidalgo) November 23, 2022

El joven, quien combina su labor con sus estudios, subrayó que aunque su familia está al tanto de la situación, no les pedirá ni a ellos ni a sus vecinos o amigos, que lo acompañen el domingo a la marcha. “Es un riesgo que pienso tomar”, respondió al preguntarle qué pasará si sus superiores, al momento de tomarles lista, le recriminan no haber cumplido con la cuota.

Por separado, otra beneficiaria de los PILARES a quien identificaremos con el nombre de Laura, contó que hace una semana recibieron un mensaje en el grupo de WhatsApp donde está su superior y compañeros en los que su jefa les “invitaba” a acudir a la marcha del próximo domingo.

“Más bien nos dijo que quienes quisieran ir que le dijeran y se anotaran (…) como obviamente nadie levantó la mano, el tono del mensaje cambió”, detalló la joven quien se desempeña también como docente de una ciberescuela.

“Nunca hay la apertura de nada (…) nosotros sí tenemos que acceder a todo porque efectivamente siempre es como anteponer esta cuestión de decir ‘pues si no, ya saben el próximo año cómo les va a ir’, o sea, obviamente se refiere al trabajo porque cada año metemos nuestros papeles para seguir”, reprochó Laura.

En el caso de la joven no se le exigió que lleve a más personas, aunque ya se tienen las listas con las que confirmarán su asistencia a la movilización.

“Es muy desagradable porque finalmente el hecho de que nos estén condicionando cuando en realidad yo no considero que nos están regalando nada, finalmente ni siquiera tenemos prestaciones, entonces no es como que digamos ‘uy, no, pues el súper trabajo’ como para que nos condicionen de que ‘si no haces tal cosa te vamos a sacar de aquí’”, sostuvo.

Otra docente de un PILARES en Gustavo A. Madero, compartió que su superior también pasó de “el que guste acompañarnos” al “es obligatorio ir”, y aunque no les dijo explícitamente que si no acudían a la movilización podían quedarse sin el apoyo que les entregan, la joven no quiere arriesgarse por lo que sí acudirá a la marcha.

“Evidentemente no es mi plan acudir a la marcha, sin embargo, bajo estas amenazas constantes uno teme perder este empleo -entrecomillado- porque no tenemos ningún tipo de prestaciones porque estamos bajo el nombre de becarios o beneficiarios facilitadores de servicio”, explicó.

Abusos constantes

Estas denuncias se suman a las que hicieron otros beneficiarios de los distintos programas del gobierno capitalino que se desempeñan en su mayoría dentro de los PILARES, tales como Ponte Pila, Promotores Culturales Comunitarios y Talleres de Artes y Oficios Comunitarios, quienes a través de un comunicado reclamaron que en reiteradas ocasiones se les pide participar en actos políticos condicionando su continuidad laboral.

“No es la primera vez que sucede esto, Javier Hidalgo cuando estaba a cargo del programa Ponte Pila también exigía a las figuras sobrepasar la cantidad de horas establecidas en el programa, cumplir con cuotas de asistentes extra por beneficiario y apoyar en acciones como la revocación de mandato, muchas de estas tareas aparte bajo malos tratos y jornadas extenuantes sin contar con ningún apoyo extra para pasajes o alimentos dado que muchas de estas actividades se realizan a considerables distancias de nuestros lugares de residencia”, expusieron.

También denunciaron las precarias condiciones laborales en las que desempeñan su trabajo porque es cotidiano que deban poner de su bolsillo dinero para comprar materiales y poder impartir los talleres y cursos.

“Este tipo de acciones corresponden a una lógica proselitista y clientelar en medio de una disputa partidista en el contexto de la reforma política; nosotros nos deslindamos de cualquier apoyo a los partidos PRI, PAN, PRD, MC ni al neoliberalismo o conservadurismo, consideramos que estas prácticas son nocivas a la sociedad y que denigran aún más nuestra labor en un país donde la dignidad laboral, la educación, cultura y deporte han estado marginados”, agregaron en alusión a la amenaza de perder su empleo si no acuden a la marcha de este domingo.