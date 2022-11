Presidenciables de Morena: Actividades de Monreal, Sheinbuam, Ebrard y Adán Augusto

Los presidenciables de Morena realizaron actividades en la Ciudad de México, previo a la marcha de este domingo convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Paseo de la Reforma.

Solo el senador Ricardo Monreal tuvo actividades fuera del país, en España, desde donde habló de sus aspiraciones políticas con miras al 2024. Él no acudirá a la movilización convocada por el mandatario federal.

Ricardo Monreal

El senador Ricardo Monreal afirmó que está en un proceso de definición sobre su posición política con miras a las elecciones presidenciales del 2024; indicó que ha tenido reuniones con distintos dirigentes de oposición.

“Estoy en ese proceso de definición. No está tomada la última y simplemente he tenido reuniones con distintos dirigentes, como lo hago siempre; como coordinador de la mayoría en el Senado y como un hombre que cree en el diálogo, me reúno con mucha frecuencia con todos y lo hago abiertamente.

“No es de ninguna manera ni vergonzoso ni tampoco clandestino: abiertamente, y tengo buena relación con toda la oposición y obviamente con los dirigentes de Morena, de donde provengo también”, dijo en conferencia desde Madrid, antes de la XVI Reunión Interparlamentaria España-México.

Durante el evento, Monreal y el panista Santiago Creel anunciaron que harán una convocatoria de ‘reconciliación nacional’.

#EnVivo Desde Madrid, antes de la XVI Reunión Interparlamentaria España-México, acompañado de senadores y diputados.

https://t.co/DmAygIZ3DM — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 26, 2022

Monreal es el único presidenciable de Morena que no acompañará a López Obrador en la marcha de este domingo en Reforma.

Claudia Sheinbam

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo actividades en la Ciudad de México y dio la bienvenida mañana a la “histórica marcha del pueblo”, a cuatro años de la transformación del presidente López Obrador.

También acudió a la estación del Metro Chabacano para inaugurar la exposición “Trazos de libertad”, cuyas obras fueron elaboradas por mujeres privadas de la libertad del Cefereso 16 de Morelos, y visitó la estación Candelaria para revisar las obras de la Línea 1 del Metro.

Acompañamos a @rosaicela_ secretaria de @SSPCMexico a la inauguración de la exposición “trazos de libertad” en el metro chabacano. pic.twitter.com/4KWEdyqkFR — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 26, 2022

Marcelo Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard estuvo presente en el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela, tras el cual se firmó acuerdo.

Además, habló sobre la seguridad de los mexicanos que acuden al Mundial de Qatar, en donde, dijo, no se reportan detenidos durante el evento de fútbol.

Avances y acuerdos sobre Venezuela en los diálogos que se llevan a cabo en Ciudad de México pic.twitter.com/8ZLNlvZV84 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 26, 2022

Adán Augusto

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que durante este sábado estuvo revisando los últimos detalles operativos de la marcha de mañana.

También mantuvo una reunión con el gobernador Alejandro Murat y el gobernador electo, Salomón Jara, para revisar el proceso de entrega-recepción y proyectos de infraestructura para Oaxaca.

Revisando los últimos detalles operativos de la histórica marcha de mañana, esperemos que la selección remonte. #MarchaDelPueblo pic.twitter.com/CQzdnIyIOb — Adán Augusto López H (@adan_augusto) November 26, 2022