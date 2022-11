Reforma electoral de AMLO despierta marcha opositora

Aun después de que terminaron la marcha y el mitin de este domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), Ana Lilia Romero decidió quedarse unos minutos en la explanada del Monumento a la Revolución para expresar tanto su apoyo al organismo como su rechazo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Quiero que el INE se mantenga después de tantas instituciones que han destruido”, dijo la mujer de unos 40 años, mientras con ambas manos sostenía una cartulina amarillo fosforescente que tenía mensajes de respaldo al INE.

Como ella, miles de personas salieron a marchar este domingo en la Ciudad de México y otras entidades para manifestarse en contra de la reforma electoral que propone López Obrador, que incluye puntos como desaparecer a los institutos electorales locales y transformar al INE en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), para que sea el único organismo responsable de los comicios en el país.

La cantidad de asistentes está a debate. Mientras los organizadores afirmaron que acudieron entre 100 mil y 200 mil, el secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, aseguró que solamente fueron entre 10 mil y 12 mil.

Pero incluso si se considera la cifra menor, la de este domingo es la mayor marcha de oposición contra López Obrador en lo que va del sexenio, por encima de las que ha realizado el llamado Frente Nacional AntiAMLO (Frena).

Movidas por el objetivo de defender al INE ante una reforma que consideran “regresiva” o hasta “autoritaria”, las personas asistentes en la CDMX comenzaron a marchar del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución desde antes de las 10:30, hora marcada para el arranque de la manifestación.

“¡El INE no se toca, el INE no se toca!” y “¡A eso vine, a defender al INE” fueron dos de las consignas que más se escucharon desde el principio, aunque a ellas se fueron sumando otras expresamente dirigidas contra López Obrador y su partido, como “¡INE sí, López no!” o “¡Fuera Morena, fuera Morena!”.

Cerca del cruce de Paseo de la Reforma con Avenida de la República, la vialidad que marca la entrada hacia el Monumento a la Revolución, una mujer incluso bromeó “¡AMLO, aquí está tu regalo!”, en alusión a que la protesta coincidió con el cumpleaños 69 de López Obrador.

“Estoy aquí por iniciativa propia”

Genaro Nieto, otro de los asistentes a la marcha, señaló que decidió acudir para expresar su rechazo a la reforma electoral del presidente.

“La principal causa de estar aquí apoyando este movimiento es para que no aprueben las leyes que pretenden derogar al INE y así el gobierno controle las elecciones, cuando finalmente hace 15 o 20 años ya lo logramos, no veo por qué este gobierno se empeña en quitarnos esa ventaja que nos ha llevado a la democracia”, argumentó.

Otros asistentes coincidieron en ello. Abril consideró que el INE debe defenderse porque “nos pertenece a todos” y “es de los ciudadanos”, en tanto que Agustín Villaseñor, quien marchó con sus papás y familia, estimó que “es muy importante defender al INE para no regresar al pasado, que tengamos libertad de expresión y que sea una democracia que nos lleve a un país más pacífico”.

Entre los presentes destacaban las pancartas con mensajes en defensa del INE, así como prendas de vestir blancas y rosas, los colores del emblema del instituto. Había jóvenes y adultos mayores —algunos con bastón o incluso en silla de ruedas—, personas con ropa de diseñador y teléfonos de alta gama, así como otras que insistían una y otra vez en que nadie había sido “acarreado” a la protesta.

“Estoy aquí por iniciativa propia, no somos acarreados, (estoy) preocupado y ocupado por la democracia de este país. La razón es que, si no nos manifestamos, no vamos a llegar a nada. Somos una democracia y nos ha costado muchísimo construirla para que venga un tipo a destruir todo lo que hemos hecho con mucho esfuerzo los mexicanos”, dijo Javier, otro manifestante.

La batalla por la marcha

La movilización de este domingo fue convocada por empresarios, activistas como Claudio X. González y políticos de oposición, a quienes el presidente López Obrador descalificó en días pasados al señalar que, si bien tienen derecho a manifestarse, son “hipócritas”, “racistas” y “clasistas”.

Militantes de Morena se pronunciaron en el mismo sentido este domingo.

Mario Delgado, dirigente nacional del partido, acusó en un comunicado que quienes están en contra de la reforma electoral no quieren “vivir en una auténtica democracia”. En esa línea, Sebastián Ramírez, líder partidista en la CDMX —y exvocero del gobierno de Claudia Sheinbaum—, aseguró: “Por más que marchen va a haber reforma electoral y vamos a disminuir el costo de las elecciones y el pueblo va a volver a triunfar en 2024”.

Desde la oposición, algunos políticos que marcharon fueron Vicente Fox, expresidente de la República; Marko Cortés, dirigente del PAN; Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados; José Narro Robles, exrector de la UNAM y exsecretario de Salud; Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong, senadores del PRI, así como el exdiputado perredista Fernando Belaunzarán, quien fungió como maestro de ceremonias en el mitin en el Monumento a la Revolución.

En entrevistas y redes sociales, todos ellos han dicho que están a favor del INE y de la democracia en el país, aunque ciudadanos cuestionan su compromiso democrático e incluso afirman que solamente defienden sus intereses personales y de partido.

Los rounds que vienen

Pasado el mediodía, bajo pleno rayo del sol, el académico José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), antecesor del INE, subió al templete y emitió su discurso como único orador del mitin.

En su mensaje, defendió las reglas electorales actuales, dijo que una nueva reforma electoral no debe basarse en “una sola voluntad” y urgió a frenar la propuesta de López Obrador.

“No a la destrucción de los institutos locales, no a la destrucción de los tribunales locales, no a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno, no al autoritarismo, sí a la democracia, sí a un México democrático”, finalizó su intervención.

Momentos después, mientras se repartían volantes de la iniciativa Sí por México que solicitan a las personas ubicar a sus legisladores federales y exigirles votar en contra de la reforma electoral, Belaunzarán pidió a los asistentes estar atentos para cuando sea necesario marchar nuevamente y jóvenes activistas subieron al templete para llamar a derrotar a Morena en las elecciones de 2024.

Así, al final de una marcha convocada este domingo para defender al INE y en la que resaltó la oposición a López Obrador, quedaron marcados dos de los rounds estelares que México vivirá en los próximos años: la pelea por la reforma electoral y después la sucesión presidencial.





