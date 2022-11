AMLO prepara plan B para reforma electoral, sin mayoría calificada

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, en caso de que el Congreso no apruebe su reforma constitucional en materia electoral, ya prepara un “plan B” para cambiar leyes secundarias, sin necesidad de contar con mayoría calificada en las cámaras.

Detalló que, si se da el caso, enviaría una iniciativa de reforma a las leyes electorales sin violar la Constitución, en la que se contemple que la ciudadanía elija a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados del Tribunal Electoral.

También incluiría que ya no haya diputados plurinominales y el cambio en el número de legisladores, de 500 a 300.

“Como es tan importante que haya democracia es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes, un plan B”, dijo tras ser cuestionado sobre la posibilidad de que la oposición quiera votar ya su iniciativa porque Morena y sus aliados no cuentan con mayoría calificada.

Lee: “¡A eso vine, a defender al INE!”: la reforma electoral de AMLO genera la mayor marcha opositora del sexenio

En conferencia de prensa, López Obrador indicó que lo ideal es que se aprueba la reforma electoral constitucional, pero reconoció que Morena no cuenta con dos terceras partes de los votos para que se apruebe su iniciativa.

Sin embargo, dijo que hará “todo lo que se pueda sin violar la Constitución, pero no dejar de luchar”.

.@lopezobrador_ dijo que si no se aprueba su #ReformaElectoral es probable que envíe una reforma a "la ley que no requiere de dos terceras partes". Señaló que se hará "todo lo que se pueda sin violar la Constitución, pero no dejar de luchar". pic.twitter.com/8coOFRkOJC

— Animal Político (@Pajaropolitico) November 15, 2022