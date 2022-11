Morena presentará predictamen hoy de la reforma electoral

Morena hará público este miércoles el predictamen de la reforma electoral, una serie de cambios a la Constitución que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y que los partidos de oposición prometen rechazar.

El documento se presentará esta mañana en la sesión citada a las 10:00 horas para las comisiones de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.

Durante el encuentro, el predictamen no se discutirá ni votará. Únicamente se entregará a las bancadas para que lo analicen.

El plazo que se dará para ello son los cinco días que prevé el Reglamento de la Cámara, para que después se vuelva a citar las comisiones para discutir, votar y posteriormente pasar al pleno de San Lázaro.

Hamet García Almaguer, diputado de Morena e integrante de las comisiones de Reforma Política-Electoral y de Puntos Constitucionales, dijo este martes en conferencia de prensa que su partido no ve problemas para lograr una dictaminación positiva, lo que podría ocurrir a principios de la próxima semana.

“En comisiones se requiere mayoría simple, basta con Morena y sus aliados para después someterlo al pleno de la Cámara”, señaló el legislador.

Ya en el pleno, sin embargo, Morena sí necesitaría el respaldo de al menos una parte de las fuerzas de oposición para sacar adelante la reforma que quiere el presidente López Obrador, pues al implicar cambios a la Constitución requiere de mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los votos.

Del lado de la oposición, los partidos PAN, PRI, PRD y MC insisten en que votarán en contra de la iniciativa de López Obrador, pues la consideran contraria a la democracia y encaminada a dar al gobierno el control de futuras elecciones.

Entre otros puntos, la propuesta presidencial busca desaparecer a los institutos electorales locales, convertir al Instituto Nacional Electoral (INE) en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), disminuir de 11 a siete el número de sus consejeros y modificar el método en el que son elegidos.

Actualmente, a los consejeros electorales los elige la Cámara por mayoría calificada. López Obrador argumenta que eso no es democrático y plantea que los elija la ciudadanía por voto directo, un escenario que diversos analistas consideran problemático porque implicaría que los propios aspirantes a ser parte del árbitro electoral tuvieran que hacer campaña.

Jorge Espadas, diputado del PAN e integrante de las tres comisiones dictaminadoras, aseguró que la oposición sigue firme en rechazar las propuestas de López Obrador.

“De acuerdo a lo que ellos mismos han dicho, (en el predictamen) viene la iniciativa presidencial, y entonces, nuestro voto indefectiblemente será no, porque no podemos votar unas cosas sí y otras no, no podemos caer en ese juego”, dijo en entrevista.

“Tenemos que ir por el no en este dictamen, en este proyecto, pero habrá que ver, habrá que leerlo, pero en principio el voto es no. Todo lo que venga de la iniciativa del presidente es no”, insistió.

Hace una semana, en su conferencia de prensa mañanera del 15 de noviembre, López Obrador dijo que, si Morena y sus aliados no consiguen los votos suficientes para reformar la Constitución, él presentará un “plan B” con modificaciones a leyes secundarias en materia electoral. Aseguró que uno de sus principales propósitos es que las elecciones cuesten menos.

El anuncio de López Obrador se dio dos días después de las marchas en la Ciudad de México y otras capitales del país en defensa del INE y en contra de la iniciativa presidencial.

