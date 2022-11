La SEP y su titular, sin plan para revertir abandono escolar

A pesar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha registrado un incremento del 1.7% en la matrícula de estudiantes de educación superior, es decir, entre 2021 y 2022 unos 85 mil 900 alumnos volvieron a las aulas tras haber dejado sus estudios, en lo que compete a la educación básica y media superior no solo no hay datos, sino que la SEP continúa sin delinear un programa o política pública para hacer que los estudiantes que abandonaron la escuela durante la pandemia vuelvan a los salones de clases.

Las razones por las que no continuaron su educación son distintas, sin embargo, a más de un año del regreso presencial a la escuela, la SEP sigue sin informar el impacto del abandono escolar y tampoco se ha pronunciado sobre lo que hace para lograr que esos niños y jóvenes continúen con su preparación académica.

Este martes, durante la comparecencia de la titular de la SEP, Leticia Ramírez, en comisiones de la Cámara de Diputados, el abandono escolar fue uno de los principales temas que le preguntaron los legisladores federales -incluidos los de Morena-, pero a ninguno de ellos les dio una respuesta.

“Pongamos por delante la educación, pongamos por delante cómo vamos a impulsar que se recupere la matrícula (escolar), que recuperemos aprendizajes, pero aquí tenemos que destacar muy claramente que la recuperación de la matrícula no tiene que ser un asunto de número, tiene que ser un asunto de opción de vida”, dijo la funcionaria a los diputados.

Agregó que para lograrlo se requiere “trabajo de equipo”, sin embargo, no describió ningún eje de acción.

Ante la falta de información, el diputado Román Cifuentes del PAN, mencionó los datos sobre la matrícula escolar. En el ciclo escolar 2019-2020 la matrícula reportada en el Segundo Informe de Gobierno fue de 36.5 millones de estudiantes; en el Tercer Informe de Gobierno la SEP reconoció la disminución de más de 847 mil alumnos y para el Cuatro Informe de Gobierno se da cuenta de que la matrícula escolar en el país es de 33 millones de alumnos.

“Lo cual quiere decir que traemos perdidos a tres millones de estudiantes y no vemos un dato, una acción concreta que diga ‘hicimos esto para reintegrarlos, trabajamos esto para reintegrarlos y aquí están los resultados”’, expuso Cifuentes.

“Lo que pedimos, señora secretaria, es que no se den por perdidos estos alumnos, hay que ir por ellos. Como usted lo dijo ‘son opciones de vida’ y hay que hacer que vuelvan a la escuela para que sigan representando esa esperanza viva de sus familias”, agregó.

Otra de las legisladoras que se pronunció en este sentido fue la diputada morenista Martha Rosas Morales quien pidió se ponga en marcha una política integral para regresar a los estudiantes a los salones, pues la crisis sanitaria no solo dejó de manifiesto, aún más, las profundas desigualdades en el país, sino que afectó en mayor medida a las niñas y jóvenes estudiantes.

“Las niñas y adolescentes fueron forzadas al cuidado de sus hermanos y a las tareas del hogar e incluso a realizar trabajos remunerados para apoyar la economía familiar orillándolas así a la deserción escolar y en algunos casos exponiéndolas a la violencia familiar, embarazos, matrimonios prematuros y poca planificación familiar a causa de su menor escolarización”, expuso la legisladora.

De no trabajar para revertir esta situación, subrayó, en el futuro habrá una mayor diferenciación entre las expectativas del trabajo menor remunerado para las mujeres, así como una menor calidad de vida entre ellas.

“En este sentido, quisiéramos saber, ¿qué acciones se van a realizar para revertir la deserción y el rezago escolar que enfrentan miles de estudiantes que deberían estar dentro del sistema educativo nacional?, ¿qué medidas se van a implementar para amortiguar y superar la deserción escolar de las mujeres y las niñas?, ¿qué medidas a largo plazo se implementarán para fortalecer el sistema educativo con criterios de igualdad de género?”, cuestionó la diputada.

Sin embargo, ninguna de estas preguntas tuvo respuesta pues la secretaria de Educación destinó los últimos cinco minutos de su comparecencia en la Cámara de Diputados para leer un mensaje que llevaba preparado como despedida.

Defiende entrega de dinero a padres de familia

Durante su comparecencia, la titular de la SEP, Leticia Ramírez, defendió el programa La Escuela es Nuestra el cual contempla la entrega de recursos directos a los padres de familia para que sean ellos quienes decidan cómo intervenir la infraestructura escolar.

De hecho, sostuvo que se trata de un “programa absolutamente transparente”, a pesar de que no pudo dar respuesta a la pregunta de la diputada Teresa Ochoa de Movimiento Ciudadano quien le cuestionó si sabía en qué obras se ha gastado el presupuesto público que se ha destinado al programa.

“Es un programa absolutamente transparente. Yo he estado al pendiente y pediré que se me informe de todo lo que tenga que informarse porque… confío en la importancia de ese programa (…) si hay observaciones se tendrán que solventar todas ellas porque no hay nada que ocultar.”, sostuvo la secretaria.

“Puede ser que falte algo y se entregará. No hay absolutamente nada que no se pueda informar”, insistió

En septiembre pasado, Animal Político publicó que entre 2019 y 2021 se habían entregado poco más de 23 mil millones de pesos a los padres de familia para que arreglaran las escuelas de sus hijos, pero que la SEP desconocía qué obras se habían realizado y cómo se había gastado el recurso. Incluso, a través de una solicitud de información pública recomendó visitar cada uno de los 72 mil 404 planteles beneficiados -hasta diciembre de 2021- y preguntar en cada colegio qué se había hecho con el presupuesto público.

A la fecha, la SEP no ha hecho público ningún informe que contenga el detalle de en qué se han estado gastando los recursos públicos.

En su intervención, la diputada Yesenia Galarza Castro del PAN, dijo a la titular de la SEP que en materia de infraestructura educativa se ha visto poco progreso a pesar de ser una exigencia constante por parte de la ciudadanía y las autoridades educativas.

Consideró que La Escuela Es Nuestra es un programa deficiente que no cubre con todas las necesidades de los planteles por lo que hay escuelas en donde las obras han quedado inconclusas.

“A la gente le gusta el programa porque ellos vigilan cómo se utiliza (el recurso) y saben que si necesitan una obra mayor no van a empezarla porque queda inconclusa y entonces no beneficia a sus hijos y sus hijas, entonces buscan en qué obras sí se puede utilizar para que se concluya”, explicó la funcionaria aunque no brindó opciones para atender a los planteles educativos que requieren obras mayores y que siguen sin ejecutarse porque no les ha llegado el recurso de la Escuela es Nuestra o ha sido insuficiente para atender las necesidades de las escuelas.

“No engañen a los estudiantes”

Otro de los temas que se abordaron con mayor interés por parte de los legisladores durante la comparecencia de la titular de la SEP, la cual se prolongó por cuatro horas, tuvo que ver con las Universidades Benito Juárez.

Los diputados reprocharon que las 145 universidades que, asegura la SEP están en operación, no cuenten con las condiciones de infraestructura, material necesario y personal docente adecuados para garantizar a los alumnos una educación de calidad.

“Hacemos un llamado a no engañar a los estudiantes con estas pseudo universidades”, pidió la diputada del PRD, Olga Luz Espinosa.

En su momento, la titular de la SEP dijo que no van a regalar certificados de conclusión de estudios.

“Sabemos que hay maestros que están dando clases en las Universidades Benito Juárez que tienen la capacidad suficiente para hacerlo y no estamos generando una educación que no reúna las características de licenciatura que se requiere”, aseguró.

De acuerdo con datos compartidos por la funcionaria, de los 145 planteles que operan en todo el país, sólo 17 están brindando servicio en instalaciones provisionales.

A la fecha, la matrícula de las Universidades Benito Juárez asciende a 45 mil estudiantes y hay mil 168 profesores. En total se imparten 39 diferentes carreras.

Desde su apertura paulatina a partir de 2019, se han titulado 345 estudiantes y 540 están en proceso de hacerlo.