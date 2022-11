Supuesto integrante del Cártel de Sinaloa cenó con Peña Nieto

Un supuesto integrante del Cártel de Sinaloa reveló que sostuvo reuniones con el expresidente Enrique Peña Nieto en España, además de ser contactado por Quirino Ordaz, embajador de México en ese país, según un reportaje especial del semanario Proceso.

De acuerdo con la investigación, fue el el agente de la Policía Nacional de España, Diego Arias García, acusado de formar parte de una red del Cártel de Sinaloa asentada en España, quien reveló la información.

En su declaración, el policía sostuvo que José de Jesús Flores Ramo, supuesto integrante del cártel, le confesó que tuvo la oportunidad de ir a cenar con Enrique Peña Nieto, quien vive en España desde el 2021.

En otra declaración, Flores Ramo dijo que el futuro embajador de México en España, en clara referencia a Qurino Ordaz, lo contactó para “llevar dinero”.

El Cártel de Sinaloa en España

Las revelaciones ocurren meses después de que la Policía Nacional desarticuló una red del crimen organizado perteneciente a este cártel.

En el cateo, ocurrido el 17 de mayo de este año, se llevaron a cabo 13 registros en las viviendas, fincas y bodegas vinculadas al grupo.

Estas propiedades estaban en Madrid, en la provincia de Guadalajara (Castilla La Mancha, limítrofe con la Comunidad de Madrid) y Málaga.

La mayoría de los 24 detenidos eran parte de una red familiar mexicana, algunos colaboradores españoles y un ciudadano chino, Mingfu Xu, según Proceso.

Hasta el momento, las autoridades españolas no han logrado corroborar la información revelada por el policía, pues durante los interrogatorios a Flores Ramo, éste ha negado cualquier vínculo con la asociación delictiva que fundó Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Proceso contactó al embajador de México en España quien decidió mandar su respuesta en papel membretado y con su firma.

“No es real ese contacto con Flores Ramo. No lo conozco y no he tenido contacto alguno con esa persona”.