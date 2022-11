Trump inicia campaña por la presidencia de EU en 2024

Donald Trump aseguró este martes que Estados Unidos está “de regreso”, justo después de formalizar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024.

El expresidente ha entregado a las autoridades electorales estadounidenses su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024, un primer paso oficial.

“El mundo estaba en paz, Estados Unidos estaba prosperando y nuestro país estaba encaminado hacia un futuro increíble, porque hice grandes promesas al pueblo estadounidense y, a diferencia de otros presidentes, cumplí mis promesas”, dijo Trump desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida.

Former President Donald Trump announces another run for the White House and enters the 2024 race, aiming to become only the second US president ever elected to two nonconsecutive terms. https://t.co/0sdl5NAODw pic.twitter.com/0GQqPJo19g

— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 16, 2022