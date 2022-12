Ciudadanos protestan contra plan de repoblación en Guadalajara

“Bienvenidos sean todos, hoy soy Juan Zamarripa y voy a venderles la experiencia de vivir en Guadalajara“, dice César Medina, quién es integrante del colectivo Laboratorio Metropolitano y es uno de los ciudadanos que buscan defender el derecho a la vivienda en el Área Metropolitana de Guadalajara.

El joven se encuentra frente a la explanada de Ciudad Creativa Digital, en el municipio de Guadalajara, donde se lleva a cabo el primer Foro de Vivienda de la ciudad y es encabezado por autoridades locales.

César simula ser uno de los vendedores de los departamentos que se planean construir en el centro histórico de Guadalajara en los siguientes dos años como parte del “Plan de repoblación”, un plan también encabezado por las autoridades municipales en alianza con el gobierno del Estado.

🏘️➡️ Este 30 de noviembre se realizó una protesta afuera de Ciudad Creativa Digital, en Guadalajara, donde se lleva a cabo el primer foro de Vivienda por parte de autoridades municipales y estatales. 📸 @SiboneyFt. pic.twitter.com/rnyD3Rmjbb — Animal Político (@Pajaropolitico) November 30, 2022

Dice tener una “promoción”, justo como la que han promocionado en Internet las autoridades. El costo es de 50 mil pesos por metro cuadrado. El fin es adquirir un departamento de 35 metros cuadrados por un precio que varía entre el millón y medio de pesos y los ocho millones de pesos.

A manera de burla, quienes integran los colectivos de Vivienda Ya, Laboratorio Metropolitano (MetLab), Caracol Urbano y Gatitos Contra la Desigualdad —y que convocaron a la manifestación—, expanden una lona que enmarca 35 metros cuadrados y ejemplifican cómo serán los departamentos. Dejan en claro que una familia no podría vivir ahí.

Leer más | Airbnb concentra más de 90% de los alojamientos temporales en destinos turísticos; Quintana Roo y CDMX, entidades con más espacios

“Repoblación de gente extranjera”, gritan algunos de los manifestantes al dimensionar los costos y el espacio del proyecto.

María José, integrante de Vivienda Ya, advierte que no hay claridad sobre las construcciones a realizar y los impactos que tendrán en los vecinos del centro histórico y colonias colindantes, pues no quieren que se repita lo ocurrido con la Línea 3 del Tren Ligero, cuando vecinos vieron afectadas las infraestructuras de sus casas y las autoridades no se hicieron responsables.

Los colectivos se han acercado a las mesas de trabajo, pero tampoco les ha quedado claro, dicen que el proceso es opaco.

Esta manifestación, agrega la joven, es un primer acercamiento de los vecinos colindantes de la zona, que han luchado por la defensa del territorio en otras partes de la ciudad y de jóvenes que no les alcanza para permanecer en las zonas donde antes vivían, para que las autoridades les escuchen, pues hasta el momento no han recibido información de lo que está ocurriendo.

Los manifestantes subieron a la explanada de Ciudad Creativa Digital y buscan acceder al Foro de Vivienda, pero no les permiten. “Está no es la ciudad que queremos” y “Sal Lemus, da la cara gentrificador” son algunas de las consignas que gritan mientras esperan. 📸 @SiboneyFt. pic.twitter.com/93uBY8fhIk — Animal Político (@Pajaropolitico) November 30, 2022

“No existe un documento de acceso público, así que entendemos que no existe un plan de repoblamiento, eso nos da a entender que hay una fuerte intención de especular con la vivienda en el centro de la ciudad … los precios (de los departamentos contemplados en el plan) no son asequibles y también las condiciones y prácticas de construcción son poco éticas”, comenta María José.

La integrante de Vivienda Ya, refiere que si bien la problemática se centra ahora en el corazón de la ciudad, también ocurre en el resto de colonias del Área Metropolitana de Guadalajara.

Esto ocasiona que quienes viven en la ciudad cada vez sean desplazados a la periferia, donde se enfrentan a mayor inseguridad, problemas con la movilidad, falta de acceso a servicios básicos y deban permanecer más horas en transporte, mientras que en el centro se concentre en negocios u hospedaje a través de plataformas como las de Airbnb.

Una de las asistentes es Clara, joven universitaria. Ella y su familia provienen de un municipio al interior llamado Chiquilistlán, pero desde hace 20 años rentan en la ciudad. Hace un mes, su arrendador les notificó que el pago pasará de 3 mil a 4 mil 500 pesos, por lo que no podrán costearlo y tendrán que salir el diciembre.

Al buscar un nuevo espacio, se dio cuenta que el resto de casas en colonias cercanas al Centro Universitario de Ciencias Exactas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara ahora tienen un costo entre 5 mil y 7 mil pesos. “Es una locura, no podemos pagar eso”, dice Clara. La joven teme que terminen en la calle.

A la voz de Clara, se suman otras que se ven afectadas de diferentes maneras por un plan que no está claro para la ciudadanía.

José Luis Chavéz, vecino del Parque Morelos y afectado por el plan de repoblación, dice que lo que más le preocupa es qué pasará con su acceso a servicios básicos y movilidad cuando se hagan torres gigantes en la zona hasta crear y habitar 1,500 departamentos.

🏘 ¿Te interesa participar en una charla con expertos en políticas públicas por un derecho a la vivienda? Te invitamos a participar en el 1er Foro de Vivienda 2022: Transformar para Habitar, el próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre. Regístrate aquí: https://t.co/QICyeAVbv2. pic.twitter.com/LpMFa2bvCb — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) November 29, 2022

A esto se suma, la asistencia de vecinos de otras zonas de la ciudad que advierten de las afectaciones que estos proyectos implican. Como Leticia, quien vive en la colonia San Rafael. En la zona se construyeron edificios de hasta 18 plantas y dos pisos subterráneos, lo que ha ocasionado problemas con el agua.

También acude Diana, vecina de la colonia Arcos de Guadalupe. Ella y sus vecinos denuncian que había un terreno vecinal y fue vendido en contubernio para finalmente construir torres departamentales de hasta 25 pisos, cuando las indicaciones ambientales señalaban torres no mayores a 3 pisos. Ahora tienen mala calidad de agua y en un propio conteo han encontrado que el 80% de los departamentos son rentados por Airbnb.

Ciudadanos no son recibidos por autoridades; presidente municipal deslegitima marcha

Los manifestantes no fueron invitados al foro, por lo que gritaron para que se les escuchara y se les permitiera el paso.

Ante el ingreso de las autoridades locales por un acceso exclusivo, los manifestantes pegaron sus pancartas en los cristales,gritando consignas como: “La vivienda es un derecho, no una mercancía”.

Mientras eso ocurría en la explanada,el presidente municipal, Pablo Lemus, fue cuestionado por medios sobre la manifestación, pero solo respondió que sería gravísimo hacer complejos multifamiliares en el centro de la ciudad y aseguró que el plan de repoblación se debe a las necesidades de la ciudad son diferentes como espacios unipersonales.

También se le preguntó el por qué los departamentos que se construirán como parte del plan de repoblación han sido publicitados como espacios de renta de corto plazo. “Entiendan algo, hay un nuevo modelo de familia ahora en zona metropolitana, no conceptualicemos a la familia de hace 20 o 30 años”, fue la respuesta del edil.

“Ahí afuera están los asesores de la regidora Candelaria, son los que están organizando mucho la manifestación, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, están transfiriendo las marchas de allá”, dijo sobre la propuesta.

La regidora Candelaria Ochoa denunció en el pasado mes de julio a Lemus por violencia política en razón de género. Mientras que la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara ha protestado contra el Gobierno de Jalisco por la disminución de recursos a la institución.

Luego de que los manifestantes comenzaron a ser grabados, decidieron retirarse del recinto.

“La manera más fácil de desprestigiar un movimiento de vecinos, vecinas y colectivos que llevan años señalando las atrocidades que sus gobiernos le han hecho a la ciudad. Nadie nos mandó, nadie nos orquestó. Nos llevó el legítimo deseo de hacerle saber al alcalde que por más mentiras que diga, la gente sabe que sus pretensiones no son más que un negocio” dijo César Medina, integrante del colectivo MetLab.