En 2021, 5 estados alcanzaron su número máximo de homicidios

En 2021, los estados de Baja California, Michoacán, Morelos, Sonora y Zacatecas alcanzaron su máximo histórico de homicidios desde 1990, para llegar a una cifra total de 10 mil 407 víctimas en tan solo un año.

Así lo reveló Edgar Baltazar, integrante de la dirección de investigación y políticas públicas de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), al presentar este jueves la cuarta edición del Atlas de Homicidios México 2021 en el Senado. “Esto representa que existe una altísima concentración geográfica de los homicidios”, explicó.

El informe destaca que Baja California y Michoacán tuvieron 3 mil 055 y 2 mil 628 víctimas, respectivamente, seguidos de Morelos, Sonora y Zacatecas que tuvieron mil 140, mil 903 y mil 681.

Lo anterior adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que —según datos del Inegi analizados por la organización— un total de 34 mil 173 personas en México fueron asesinadas en 2021, un promedio de 94 homicidios al día. Una de cada tres víctimas perdió la vida en los cinco estados señalados.

“En términos generales, encontramos que la violencia letal en el país continúa siendo una problemática de primer orden y no presenta reducciones significativas o sostenidas. Sí, el 2021 respecto al año anterior 2020 presentó una disminución de 7%. Sin embargo, por no ser una disminución sostenida por varios años ni tampoco ser de dos dígitos, no podríamos decir que es una disminución significativa”, dijo Baltazar.

Entidades de atención prioritaria

Durante la presentación del informe, Daniela Osorio, también integrante de MUCD y creadora del atlas, explicó que en esta edición también se analizaron cuatro entidades que requieren de atención prioritaria de los tres órdenes de gobierno.

“Si observamos los homicidios de 2015 al 2021, encontramos que han figurado o se han mantenido dentro de las cinco entidades con más casos de homicidio Chihuahua y el Estado de México, liderando los conteos de homicidios, seguidos por Guanajuato y Baja California, que lo hacen desde el 2017 de igual forma liderando el registro de víctimas de homicidio”, dijo.

Respecto de Guanajuato, explicó que de 1999 a 2004 se tuvo una disminución continua de la violencia homicida, que llegó al mínimo registro histórico de víctimas en 2004 con 176, pero en la etapa de 2005 a 2020 “se rompe esta tendencia de baja en la entidad y, por el contrario, tiene aumentos constantes que significaron puntos de no retorno a las cifras menores”.

“Justo el 2017 es un año interesante e importante para esta entidad ya que presentó un aumento del 85% de los homicidios, y es a partir de este año que justamente Guanajuato pasó a ser la tercera entidad con más casos ocurridos a nivel nacional cuando en 2016 había sido la novena”, dijo.

Acerca del Estado de México, explicó que el periodo de 1990 a 2007 se caracterizó por presentar una tendencia de baja en los homicidios, mismos que pasaron de 3 mil 174 en 1994 a mil 236 en 2007.

“Justo el segundo periodo va después de este gran aumento y comienza en 2008 para después terminar en 2021 (…) Estamos observando una tendencia al alza que, si bien ha estado presentando disminuciones, se ha estado manteniendo el fenómeno y se siguen presentando más de 3 mil víctimas anualmente, presentando su máximo histórico en 2013 con un total 3 mil 265 víctimas”.

Baja California, a diferencia de las otras dos entidades, ha tenido tres momentos. El primero va de 1990 a 2007, que es cuando se pudo regresar a una ocurrencia menor de 400 víctimas anuales con 368 casos en 2007. El segundo periodo ocurrió de 2008 a 2014, en el marco de la llamada “guerra contra las drogas”, cuando el estado vivió un aumento significativo de las víctimas llegando a mil 090 solo en 2008, para después en 2014 volver a bajar su tendencia a 717.

“El último periodo, que va de 2015 a 2021, mantiene diferencias importantes respecto a los momentos anteriores. Y es que para comenzar en este se mantiene una tendencia al alza y entonces es justo aquí donde tenemos que poner especial interés y atención (…) Justo en 2021 registró su máximo histórico con 3 mil 055 víctimas”, dijo Osorio.

Finalmente, sobre Chihuahua explicó que también muestra sus tres momentos. El primero, de 1990 a 2007, se caracterizó por tener los registros más bajos con menos de 700 víctimas anuales, pero en el segundo momento que va de 2008 a 2015 se presenta el máximo aumento de homicidios; esto “coloca al 2010 como el año más letal para Chihuahua con un total de 6 mil 432”.

El senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, señaló sobre el seguimiento a los homicidios en forma de atlas: “¿Por qué medirlos? Para que las personas que toman decisiones puedan acercarse de mejor manera a la dimensión del fenómeno, porque es que, si ni siquiera tenemos una idea de la dimensión del fenómeno, difícilmente vamos a poder aproximarnos a su solución”.

Es un espejo que refleja la realidad del país, lo que permite dimensionar el fenómeno de la violencia para acercarnos a su solución.

Mexicanos mueren en vía pública y hogares y con armas de fuego

Respecto de la modalidad, el tipo y el lugar donde ocurrieron las agresiones durante 2021, Baltazar explicó que, de acuerdo con la sistematización del informe, los lugares donde se identificó que ocurre la mayor cantidad de homicidios son la vía pública y la vivienda, donde murió el 52.65% y 13.01% de las víctimas, respectivamente.

“Un dato significativo es la alta proporción del ‘se ignora’ (19.32% de los casos). Esto nos habla de un problema de registro en las entidades federativas que no identifican dónde fue que sucedió la agresión”, dijo.

Pese a lo anterior, si bien las agresiones en la vía pública son las más recurrentes, el informe también reveló que existen diferencias significativas entre los lugares donde mueren hombres y mujeres.

“Lo que encontramos es que las mujeres víctimas (…) son asesinadas en mayor proporción en las viviendas que los hombres. El 25% de las mujeres que fueron víctimas de homicidio, es decir, una cuarta parte, fueron víctimas en domicilios, en su hogar, y en el caso de los hombres, fue del 12%”, dijo.

El informe reveló que el 70% de los asesinatos cometidos en 2021 ocurrió con disparo de arma de fuego, proporción que no para de crecer desde 2014.