A 6 meses del asesinato de sacerdotes, jesuitas denuncian 'vergonzosa impunidad'

A seis meses del asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma y del joven Paúl Osvaldo Berrelleza, en Cerocahui, Chihuahua, la comunidad jesuita condenó “la vergonzosa impunidad que se vive ante estos y miles más de homicidios”.

“Anhelamos la paz en las comunidades de la sierra y en todo el territorio nacional, y nuestra voz se une a la de miles de víctimas en este país, así como a la de muchos pueblos como el de Cerocahui que ya no quieren vivir con miedo e incertidumbre”, señalaron.

A través de un comunicado, los jesuitas destacaron que la paz solo será posible en la medida en que haya una justicia expedita y real.

“La indiferencia y el silencio no son una opción y las muertes piden ser escuchadas”.

Por ello, hicieron nuevamente un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se revise la estrategia de seguridad pública de la región y se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar los derechos de las víctimas, pues continúan los asesinatos, las extorsiones, la tala clandestina y los desplazamientos forzados en la Sierra Tarahumara.

La realidad actual de violencia visibilizada por estos homicidios no es una novedad y la Sierra Tarahumara atraviesa desde hace muchos años por una situación de inseguridad y violencia que no ha sido atendida de forma adecuada por las autoridades. A la fecha no hemos encontrado la prometida “justicia pronta”.

El martes 22 de junio, la comunidad jesuita denunció el asesinato de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar así como el guía de turistas, Pedro Palma.

Los religiosos habrían sido asesinados luego de intentar defender al guía de turistas quien estaba siendo agredido por hombres armados.