Acción, controversias y amparos esperan a reforma electoral

La reforma electoral que impulsan el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena llegará este miércoles al pleno del Senado, donde el partido del mandatario solamente necesita mayoría simple para aprobarla, mientras la oposición insiste en que buscará frenarla y, en caso de no conseguirlo, ya alista recursos jurídicos para impugnar este paquete de cambios ante el Poder Judicial.

A unas horas de la discusión, los senadores Damián Zepeda, del PAN, y Miguel Ángel Macera, del PRD, dijeron en entrevistas por separado que existen varías vías legales para impugnar la reforma.

Una de ellas, en la que ya trabajan los legisladores del llamado “bloque de contención”, es una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este recurso, que necesitaría el respaldo de la tercera parte de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso, buscaría argumentar ante los ministros que las leyes reformadas son contrarias a la Constitución.

Zepeda dijo que los senadores de oposición ya han encontrado varios puntos que podrían impugnarse, como posibles violaciones a la autonomía de órganos del Estado o los cambios propuestos en materia de propaganda gubernamental.

“Hay que dar la pelea aquí y tratar de convencer”, señaló Zepeda. “Si la aprueban, hay que irnos a la Corte con una acción de inconstitucionalidad, tiene inconstitucionalidades de sobra”, añadió el panista.

Mancera, en tanto, reconoció que es “muy probable” que Morena y sus aliados alcancen los votos que necesitan para aprobar la reforma electoral, aunque confió en que la oposición tendrá argumentos para impugnarla.

“Seguimos encontrando elementos de inconstitucionalidad y estamos tratando de hablar también con las demás compañeras, compañeros senadores, y en el discurso pues vamos a buscar a ver si los convencemos, hay muchas inconsistencias”, dijo.

El propio coordinador de Morena, Ricardo Monreal —quien recientemente ha tenido diferencias con el presidente López Obrador—, ha señalado que la reforma tiene posibles inconstitucionalidades y ha pedido corregirlas. Como ejemplo, ha mencionado la intención de la propuesta presidencial de volver temporales las 300 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), de reducir las facultades de su Secretaría Ejecutiva y de cambiar las reglas sobre la propaganda gubernamental.

A raíz de ello, Monreal dijo ayer que aún no sabe si votará a favor o en contra del asunto, lo que en redes sociales le ha valido críticas de partidarios de López Obrador, quien defiende sus planteamientos afirmando que él y su movimiento solamente buscan que la democracia sea menos costosa y más eficiente.

#LoÚltimo | @RicardoMonrealA, líder de Morena en el Senado, dice que la minuta de la #ReformaRlectoral se votará en el pleno hasta mañana. Dice que él aún no sabe cómo votará. 📹 Video: @mau_torres. pic.twitter.com/0aS67iVIKc — Animal Político (@Pajaropolitico) December 13, 2022

Controversias y amparos

Otra vía jurídica que la oposición ve posible para impugnar la reforma electoral es que desde las entidades se presenten controversias constitucionales, también ante la SCJN, bajo el argumento de que el paquete de cambios legales representa una intromisión del Congreso federal en las competencias de los poderes e instituciones estatales, en particular, de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

“Tiene problemas de invasión de esferas de competencia, que ahí los estados pudieran alegar controversia constitucional por el tema de los Oples, no le toca regularlo al Congreso federal”, expuso Zepeda.

A esto, Mancera sumó la posibilidad de que las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral que perderían sus plazas por causa de la reforma —en caso de que al final se concrete la transformación de las 300 juntas distritales del INE en órganos únicamente temporales— presenten amparos argumentando violaciones a sus derechos.

De acuerdo con el coordinador del PRD, en esa situación estarían al menos mil 200 personas.

“Muchos de los empleados van a promover amparos, porque hay una afectación grave cuando menos a un universo de mil 200 empleados. Ellos seguramente se van a ir a un amparo contra leyes y van a estar en todo su derecho, y lo más seguro es que van a ganar”, dijo Mancera.

La sesión del pleno del Senado para discutir la reforma electoral del presidente está citada para las 10:00 de la mañana este miércoles. Se prevé que el debate se prolongue por varias horas.

📌 Termina la sesión y se cita a la siguiente, mañana miércoles 14 de diciembre, a las 10:00 horas. — Senado de México (@senadomexicano) December 13, 2022

Zepeda confió en que en estas horas el “bloque de contención” aún logre persuadir a algunos senadores del bloque encabezado por Morena.

“Hay que tratar de aquí a mañana (hoy) de convencer a legisladores, ya sea de Morena o de sus partidos aliados, de que no voten esta reforma. Me parece una reforma dañina y para ellos es momento de definición. No se puede alguien decir demócrata y votar a favor de esta reforma”, dijo.

Si el Senado hace cambios al paquete de reformas, este deberá ser devuelto a la Cámara de Diputados, que ya le había dado su visto bueno.

La discusión de este tema, además, se produce mientras se aproxima la fecha para que las dos cámaras del Congreso deban cerrar sus periodos ordinarios de sesiones, lo que debe ocurrir a más tardar este jueves 15 de diciembre. El siguiente periodo ordinario arranca hasta el 1 de febrero.

Lee: Reforma electoral de AMLO y Morena golpea la estructura y capacidad operativa del INE, denuncian consejeros