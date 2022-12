AMLO anticipa que adversarios llevarán a la Corte su “plan B”

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el camino para la aplicación de las reformas electorales apenas comienza, ya que es probable que sus adversarios acudan ante la Corte para que se declare inconstitucional.

Durante su conferencia matutina, el mandatario pidió que la reforma constitucional al Instituto Nacional Electoral (INE), que fue rechazada, sea retomada por los próximos candidatos presidenciales y sea un tema de discusión en las campañas para impulsar la democracia.

Esto, dijo, para que se mantenga la demanda que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE, no los partidos, que no se gaste tanto dinero en las elecciones y que no haya tantos diputados.

“Como era de esperarse, se rechazó la reforma constitucional porque los partidos, el bloque conservador, no quiere que los ciudadanos elijan a los consejeros, eso fue lo que rechazaron”, declaró.

"Esto apenas comienza": sobre la aprobación de su "plan b" en materia electoral, @lopezobrador_ dice que los del "bloque conservador" acudirán a la Corte para pedir que se declare inconstitucional. Señala que esta lucha no se debe abandonar. pic.twitter.com/Crzja4kFnj — Animal Político (@Pajaropolitico) December 7, 2022

Aunque los partidos de oposición lograron frenar la iniciativa de reforma electoral del presidente que planteaba modificar la Constitución, su “plan B” fue aprobado en fast-track, para la cual sí contaban con los votos necesarios, junto a sus aliados.

López Obrador destacó que con su “plan B” electoral se logrará reducir el gasto del INE y con ello obtener un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos, aunque señaló que con la reforma a la Constitución, el ahorro hubiese llegado hasta los 15 mil millones, pero “algo es algo”.

Asimismo, el presidente destacó que con las reformas aprobadas se logrará el control sobre los monederos que partidos políticos entregan durante las campañas electorales.

“También se logró que no se facilite la compra del voto, porque nuestros adversarios conservadores pues tienen mucho dinero, casi todas estas organizaciones políticas o de la llamada sociedad civil son financiadas por la oligarquía, por los potentados de México, que no quieren la democracia, poorque no quieren que el pueblo sea el que mande”, señaló.

El plan B de la reforma

El “plan B” se conforma de dos iniciativas. Una plantea cambios a tres leyes y la expedición de una nueva, con lo que busca reducir la estructura del INE —institución continuamente criticada por López Obrador—, así como acortar la duración de los procesos electorales. La otra iniciativa cambia otras dos normas para acotar el concepto de “propaganda gubernamental” con el fin de que las expresiones de los funcionarios públicos no sean consideradas así.

No obstante, este paquete tuvo que dejar fuera puntos incluidos en el “plan A” de López Obrador, como modificar el método de selección de consejeros y magistrados o disminuir el número de diputados y senadores, puesto que estos requerían por fuerza reformar la Constitución.