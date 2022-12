Ataque a Ciro Gómez pudo ser un autoatentado para afectarnos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los ataques a periodistas famosos pueden ser usados para “desestabilizar” a su gobierno y no descartó que el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva haya sido un “autoatentado”.

“Cuando plantean lo de Ciro, que pudo ser autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto”, declaró.

Dijo que si hay pruebas se denunciará, sea quien sea, ya que no hay privilegios. “Pueden ir a la ONU, irme a acusar con el rey de España, ir a Washington a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país, nunca se había vivido un ambiente de libertades y democracia en México como ahora”.

El presidente también aseguró nuevamente que el ataque al periodista @CiroGomezL pudo ser un intento para “afectar” a su gobierno. “No lo descarto… lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas”, dijo. pic.twitter.com/16S54UEQVU — Animal Político (@Pajaropolitico) December 20, 2022

Durante su conferencia matutina, el mandatario consideró que los periodistas famosos, como Ciro Gómez Leyva, tienen menos riesgos a diferencia de los que son de pueblos.

“Estos periodistas de más alto nivel tienen menos riesgos, son más blancos para desestabilizar porque son famosos, y más si tienen diferencias con nosotros”, dijo.

“La mayoría de los periodistas que han sido asesinados, la mayoría son de pueblos y no famosos, y la mayoría asesinados por grupos criminales de las regiones”, sostuvo.

Además, el presidente fue cuestionado sobre los más de 10 asesinatos de periodistas en lo que van del año y sobre un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras en donde alerta del homicidio de un periodista al mes, pero el mandatario respondió “no somos iguales” y que ahora no hay impunidad.

“Eso era en el gobierno anterior y en el gobierno de Calderón cuando ustedes, con todo respeto, se quedaban callados, pero ya no es así. No hay impunidad, no se permite la impunidad ni la corrupción, puede ser que cometa un delito y nos lleve tiempo la investigación y saber qué sucedió, pero nos vamos a fondo siempre y no somos iguales. Todas estas organizaciones estaban acostumbradas a quedarse calladas cuando había más represión y autoritarismos en México y ahora por razones políticas y económicas se volvieron paladines de la libertad”.

.@lopezobrador_ insistió en desacreditar a las organizaciones civiles que denuncian la violencia contra periodistas. A pesar de todos los informes en sentido contrario, afirmó que esas asociaciones se quedaban calladas “cuando había más represión”. pic.twitter.com/EsZDQR3ojp — Animal Político (@Pajaropolitico) December 20, 2022