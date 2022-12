AMLO niega encuesta ‘cuchareada' en Coahuila; pide aceptar resultado

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la encuesta de Morena para elegir al candidato a gobernador en Coahuila este “cuchareada”; afirmó que el que participa tiene que aceptar el resultado.

Luego de que Morena anunció al senador Armando Guadiana como candidato al gobierno de Coahuila y que el subsecretario Ricardo Mejía descalificará la decisión, el mandatario defendió el método de encuesta que -dijo- evita fraudes.

En conferencia de prensa, aseguró que quienes realizan el levantamiento “son incorruptibles” y que el ejercicio se acompaña por encuestas espejo.

“Creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado. Hay veces que no nos gusta el que gana por alguna razón porque no lo vemos joven, firme o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que determina, es como lo ve la gente”, dijo.

En conferencia de prensa, rechazó hacer un llamado al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, para que acepte los resultados.

“No, cada quien es responsables de sus hechos, yo no voy a estar metiéndome a conciliar, yo opino porque se trata de la democracia y también de la unidad del movimiento trasformador”, comentó.

"El que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado": con relación a la elección del candidato de Morena para la gubernatura de Coahuila, dice @lopezobrador_ que se eligió este método para "evitar fraudes". pic.twitter.com/LRLdacgA9F — Animal Político (@Pajaropolitico) December 13, 2022

López Obrador indicó que Morena ha resuelto por el método de encuesta todas sus candidaturas a gobiernos estatales y “no le ha ido mal”.

Descartó que el resultado de la encuesta en Coahuila pueda provocar una ruptura en el partido, aún cuando alguien dijera “me voy”.

Encuesta de Morena en Coahuila

Este lunes, Morena anunció que postulará como candidato al gobierno de Coahuila al senador y empresario Armando Guadiana, quien en las elecciones locales de 2023 buscará que el partido aumente su presencia en el norte del país y derrote al PRI.

Guadiana superó en posición a otros tres aspirantes a la candidatura a la gubernatura: el exlegislador Luis Fernando Salazar, el subsecretario de Seguridad federal Ricardo Mejía y el militante Reyes Flores Hurtado.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, descalificó la encuesta de Morena, aseguró que hubo un sesgo en el ejercicio y que Guadiana no debería ser el aspirante por ser aliado de “enemigos de la cuarta transformación”.

“Desconozco esa encuesta porque es amañada”, dijo.