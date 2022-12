AMLO niega dar derecho de réplica a Xóchitl Gálvez en la mañanera

Luego de que la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, solicitara al presidente Andrés Manuel López Obrador espacio en su conferencia matutina para aclarar su postura sobre los programas sociales, tras acusarla de querer eliminarlos, el mandatario le recomendó mejor “usar otras tribunas”.

Además, dijo que solo otorgará derecho de réplica a la legisladora si las autoridades lo obligan a hacerlo.

“Que use otras tribunas y que pues vaya a engañar a otra parte, y si no le parece pues ella ya es experta en presentar denuncias en la fiscalía, si me obligaran a garantizar el derecho a réplica lo voy a hacer, si la autoridad competente me lo exige cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite, porque ya es el colmo, tienen todos los medios de información. Denuncia, gritan, insultan y todavía quieren meterse aquí”, dijo.

Y prosiguió: “Ella tiene todos los foros. Que vaya a Reforma, o con López-Dóriga, con Ciro (Gómez Leyva), con Alazraki, o en el Senado. Yo sostengo que ellos no le tienen amor al pueblo y que si fuese por ellos, no existirían los programas de bienestar. Me consta, Fox estuvo en contra de la pensión a los adultos mayores y ella trabajaba con Fox, la señora Xóchitl Gálvez”, dijo esta mañana el presidente.

Ayer en su conferencia mañanera, el presidente afirmó que la senadora panista dijo que “ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores”.

Esto, luego de que en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara la senadora declarara que los apoyos de los programas sociales debían ser temporales para que las personas puedan ganar su propio dinero trabajando y lo que se tendría que hacer es generar fuentes de empleo.

“Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando y creo que lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, darles educación, certificación laboral, competencias laborales, generar fuentes de empleos, para que la gente pueda salir adelante”, dijo Gálvez.

Sin embargo, la senadora dijo que era falso que se haya pronunciado por eliminar la pensión para adultos mayores.

Señor Presidente, no se deje engañar, porque si lo hace, corre el riesgo de mentirle a todos los mexicanos. Es falso que me haya pronunciado por eliminar la pensión para adultos mayores. Incluso, voté para que estuviera en la Constitución.👇🏼 pic.twitter.com/Bfp0MmP16n — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) December 6, 2022

“Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales”, escribió Gálvez en una carta que entregó a la presidencia de la República.

En la carta, la panista recordó que votó a favor de que los programas sociales fueran elevados a rango constitucional.

En entrevista con Grupo Fórmula la senadora declaró: “Voy a estudiar dónde y cómo voy a tener mi derecho de réplica, porque no está bien que el presidente diga una mentira desde la mañanera de una persona y que no te puedas defender. Entonces voy a ver la posibilidad, no sé si en el Tribunal Electoral, no sé si en la Fiscalía, pero yo sé que la Fiscalía no le va a dar seguimiento a ninguna denuncia que ponga, él se sabe intocable”.