Identifican a agresores de Ciro Gómez Leyva, tras 15 días

A dos semanas del ataque que realizaron hombres armados contra el periodista Ciro Gómez Leyva en la Ciudad de México, autoridades capitalinas informaron algunos avances en la investigación, aunque omitieron hablar sobre detenciones en el caso.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que hasta ahora se tienen identificados a más vehículos implicados en el ataque, y que han ubicado a los presuntos autores materiales.

“Se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos que participaron en el evento, uno de los vehículos se conoce que no solamente lo siguió ese día sino algunos días anteriores, hay una ubicación de donde está este vehículo y de las personas, digamos de los autores materiales”, dijo en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que las autoridades de Ciudad de México trabajan con la Fiscalía del Estado de México en el caso, dado que la motocicleta implicada en el ataque contra Gómez Leyva huyó hacia esta entidad, sin embargo, Sheinbaum evitó a dar más información.

“¿Por qué no se ha dado información más allá de esto, por la propias características del caso, por el establecimiento de acuerdo a lo que dice la fiscal de la elaboración de la carpeta de investigación y que no haya ningún problema en el momento de las detenciones y lo vamos a seguir informando. No quisiera decir más porque efectivamente hay secrecía en la investigación pero nuestro compromiso es que esto no va a quedar impune”, sostuvo.

Ataque contra Ciro Gómez Leyva

El jueves 15 diciembre, la camioneta donde viajaba el periodista Ciro Gómez Leyva fue atacada a balazos, cerca de su domicilio en la colonia Florida, al sur de la Ciudad de México.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, reconoció que el ataque contra el periodista fue directo y concretamente para atentar contra su vida.

Organismos internacionales y organizaciones en pro de la libertad de prensa advierten que desde hace años México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, fuera de aquellos donde se desarrollan guerras.