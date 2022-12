Zacatecas: Bloquean carreteras e incendian autos por intento de fuga en penal

Bloqueo en carreteras y vehículos incendiados en por lo menos cuatro carreteras de Zacatecas, se registraron la noche de este domingo en varios puntos de la ciudad, a la par de un intento de fuga en el penal de Cieneguillas, que derivó en un violento amotinamiento.

La Vocería de Seguridad de Zacatecas informó que se desplegaron elementos de seguridad tras el reporte de una “situación de emergencia” al interior del Centro Regional de Reinserción Social en Cieneguillas, sin dar más detalles.

En el #Zacatecas del horror @DavidMonrealA así las este domingo por la noche. Vehículos que fueron despojados a familias enteras. pic.twitter.com/I10nzDIr9G — Reportero Ángel Martínez (🐤) (@JOSEANGELMART18) December 5, 2022

Más tarde, Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública de la entidad, informó que se trató de un intento de escape que fue frustrado por los elementos de seguridad.

“Tenemos datos de que los incendios y bloqueos carreteros fueron utilizados como distractores para evitar que se atendiera el intento de fuga”, señaló.

Informó que hay internos y elementos policiales heridos, aunque no detalló el número.

Adolfo Marín declaró que este intento de fuga se presentó debido a la sobrepoblación que hay en el penal, por lo que recordó la petición que se ha hecho para que las personas que se encuentran en ese lugar por delitos del fuero federal “sean trasladadas a centros de mayor seguridad”.

Anoche fueron suspendidas las corridas de autobuses para entrar y salir de Zacatecas.

De acuerdo con el medio NTR, decenas de personas que viajaban en los camiones de pasajeros que venían de Zacatecas, tuvieron que caminar kilómetros sobre el camellón central de la carretera para llegar a Fresnillo. Además se registró una fila de varios kilómetros de vehículos varados.

Las autoridades educativas de Zacatecas informaron que este lunes las actividades escolares se desarrollarán con normalidad ya que los hechos de violencia ya fueron controlados.

“Hace falta más trabajo”: AMLO

Tras el asesinato del juez de control y el intento de fuga del penal Cieneguillas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno “atiende permanentemente la situación en Zacatecas”.

“Se actuó a tiempo en el penal y no pudieron fugarse presos, sin embargo, se llevaron a cabo actos vandálicos, se incendiaron vehículos pero aunque estamos actuando, hace falta más trabajo y lo vamos a continuar haciendo”, mencionó.

Durante la conferencia de prensa matutina en Campeche, el mandatario señaló que “se dejó crecer durante mucho tiempo crecieron estas bandas criminales” y comentó que “no es para justificarnos pero todos esos grupos se crearon en los gobiernos anteriores”.

Sobre los recientes hechos de violencia registrados en Zacatecas, @lopezobrador_ dice que se está "atendiendo permanentemente" la situación en el estado. y que "se ha ido avanzando pero hace falta más". pic.twitter.com/nLZ6Gy1RzQ — Animal Político (@Pajaropolitico) December 5, 2022

¿No considera que se han fortalecido estos grupos durante los últimos meses?, preguntó un reportero.

“No, porque ya no esta Calderón ni Rosa Icela es García Luna, nada más por eso, no se si haga falta decir más”, respondió.

Asimismo, el mandatario descartó que exista correlación entre lo sucedido ayer y el asesinato del juez de control.

“Lo de juez tiene otras características. No tenían nada con ver con la actividad criminal, sus asuntos no trataban esos temas que ponen riesgo la vida de autoridades. Sí hay alguna versión sobre una declaración que él hizo sobre asesinatos, relató qué paso en su colonia, no asuntos como juez”.

Otros hechos

Apenas el 4 de diciembre, el juez de control Roberto Elías Martínez falleció tras sufrir un ataque armado al salir de su domicilio. De acuerdo con información de las autoridades, el juez fue atacado en su vehículo al salir de su domicilio, ubicado en la colonia Real del Sol, en el municipio de Guadalupe.

Lee: Asesinan a juez de control en Guadalupe, Zacatecas; fue atacado al salir de su domicilio

El 24 de noviembre el Coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas fue asesinado durante un operativo anticrimen.

En los últimos días, se han registrado diversos hechos de violencia en la entidad. En noviembre, Zacatecas finalizó con reportes de balaceras y enfrentamientos, particularmente en varios puntos del municipio de Jerez.

En la entidad ya se registran personas desplazadas por la violencia, además se han cancelado clases de todos los niveles, así como actividades como el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana.