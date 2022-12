Cambio climático y destrucción de hábitats amenazan a especies

Durante los primeros días de la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP15), en Montreal, Canadá, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) dio a conocer la actualización de su Lista Roja de Especies Amenazadas. De acuerdo con este monitoreo, al menos tres de esas especies incluidas están en territorio mexicano o cruzan por él en su ruta migratoria: el abulón negro, el coral pilar y la mariposa monarca migratoria. La vaquita marina también permanece en la lista.

En un comunicado, la IUCN señala que al cierre de 2022 se incluyó en la lista a 150 mil 388 especies, de las cuales 42 mil 108 están en la categoría de peligro de extinción en el mundo.

La reciente actualización de la lista muestra que las principales causas para que las especies estén amenazadas son las afectaciones a su hábitat, la pesca ilegal e insostenible, la contaminación, el cambio climático y las enfermedades.

“Las poblaciones de dugongos, grandes mamíferos marinos herbívoros, y el 44% de todas las especies de mariscos de abulón ingresan a la Lista Roja de la IUCN como amenazadas de extinción; el coral pilar se ha deteriorado a en peligro crítico debido a las presiones acumuladas”, dice el comunicado.

After its population shrunk by over 80% across most of its range, the pillar coral is now Critically Endangered.



Disease is the most urgent threat, according to the latest @IUCNRedList update.https://t.co/MOLGFhhjFF pic.twitter.com/rZLfkB10Bg

