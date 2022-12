Usan de escudo al pueblo: AMLO sobre regalos del CJNG

Ante los videos que muestran el reparto de despensas y regalos que hicieron presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guadalajara, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a “no dejarse manipular”.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que esta es una táctica para utilizar como escudo a la población, así como para impedir que se construyan cuarteles de la Guardia Nacional para labores de seguridad pública.

“No quieren que se instalen cuarteles de la Guardia y usan a la gente, aprovecho para decirlo, para que la gente no se deje manipular, eso no es bueno, aunque les den despensas, eso no es de buena fe, eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo y eso no se debe permitir”, dijo al ser cuestionado sobre el reparto de regalos este 25 de diciembre.

Al cuestionarle sobre las despensas entregadas por supuestos miembros del crimen organizado en Jalisco, @lopezobrador_ pidió a la gente "que no se deje manipular ya que no son actos de buena fe sino para utilizar de escudo al pueblo".

Mencionó que por este motivo han tenido dificultades para la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional en Jalisco, Chihuahua y Michoacán.

“No quieren que se pongan cuarteles de la Guardia Nacional, esto lo tenemos ahora en Jalisco, donde hay manifestaciones aparentemente espontáneas que no quieren a la Guardia Nacional, nos pasaba en Chihuahua, todavía tenemos algo de esto en Michoacán”, sostuvo.

Al cuestionarle si la entrega de regalos tiene alguna relación con la detención del hermano de Nemesio Oseguera, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el presidente respondió que no tiene información al respecto.

Presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizan entrega de juguetes en la colonia El Retiro, en #Guadalajara. En los videos que circulan en redes sociales se escuchan corridos a Nemesio Oseguera #ElMencho.

No es la primera vez que presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) entregan regalos a habitantes del estado. En mayo de 2021 repartieron electrodomésticos en tres municipios de Jalisco.

Antes, en julio de 2020, BBC Mundo mostró videos de cómo grupos delictivos en México usaron la crisis de COVID para entregar apoyos en localidades afectadas por la pandemia.