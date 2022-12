Coca-Cola y el impulso a mujeres con proyectos comunitarios

Desde que tenía 14 años, Arisbeth Jarquín ha trabajado en la tienda de abarrotes Emperador. Ahora, a sus 29, es la encargada de este comercio. Sin embargo, a pesar de su experiencia y de estar rodeada de una familia de emprendedores aseguró que ganarse su lugar no ha sido sencillo.

“Es un reto constante realmente estar al frente y no nada más atender, sino manejarlo desde dentro, desde el cuerpo de lo que es un negocio […] desde muy joven he estado presente y ganarte cierto respeto ante los hombres y que vean que realmente puedo negociar y que no es un juego es difícil”, reconoció.

En México, seis de cada 10 tienditas son administradas por mujeres, por lo que la Industria Mexicana de Coca-Cola, a través de Fundación Coca-Cola, se ha encargado de capacitar a más de 180 mil mujeres tenderas desde hace poco más de una década para seguir impulsando su negocio y sus habilidades administrativas y financieras.

“Tenemos una enorme responsabilidad para hacer que las mujeres, su emprendimiento y su fortalecimiento económico sea una realidad. Para la Industria Mexicana de Coca-Cola las mujeres son el alma y el corazón de estos miles de negocios”, afirmó Sergio Londoño, Vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola México.

Arisbeth es prueba de ello y los años al frente de su negocio le han enseñado a hacerse escuchar para sacar adelante su tiendita. Ella fue una de las mujeres que contó su historia al participar en uno de los foros que realizó la Industria Mexicana de Coca-Cola llamado “Las mujeres, el corazón de la economía mexicana” en meses recientes como parte de su iniciativa #ElAmorMultiplica.

Esta iniciativa busca transformar el lugar donde vivimos a través de acciones que impacten positivamente el entorno de las comunidades en las que opera mediante cuatro pilares específicos: el impulso al talento femenino, el bienestar de las comunidades, el uso responsable del agua y el reciclaje.

La iniciativa, entre otras cosas, contempla el desarrollo de foros comunitarios con el objetivo generar diálogos de valor sobre las principales necesidades de las comunidades, así como también convertirlos en una plataforma para generar soluciones en torno a los cuatro ejes de acción.

“Nosotros tenemos una experiencia larguísima llegando a la última persona en el último rincón de México, lo hemos hecho desde hace muchísimo tiempo; hoy queremos llegar con reciclaje, con recuperación de residuos, con mejoramiento de comunidades, con cuidado el agua”, consideró Londoño en entrevista.

Proyectos de empoderamiento económico

El apoyo al talento femenino no solo es para las mujeres que conforman su cadena de valor, a lo largo de su historia, la Industria Mexicana de Coca-Cola ha apoyado a las mujeres de las comunidades en las que tiene presencia.

Un ejemplo reciente es la inversión de poco más de 2.5 millones de pesos que realizó a través de Fundación Coca-Cola para la entrega de 60 estufas ahorradoras para las mujeres productoras de tlayudas de la comunidad Santa Inés, Yatzeche en Oaxaca con el objetivo de impulsar su negocio, así como la primera fase de un sistema de captación de agua de lluvia para que los habitantes tengan acceso a agua limpia para beber, cocinar o en otras actividades.

“Me ha ayudado mucho esta estufa, porque luego estaba seis horas arrodillada y produciendo muy pocas tortillas, ahora hago más en menos tiempo, ya no sale humo porque sale por una chimenea y respiro mejor”, señaló Esther Bernardino Vásquez, una de las mujeres beneficiadas. Ahora tiene más tiempo para estar con su familia e hijos, además de que con estas estufas ya no tendrá que respirar el humo que le ha venido afectando.

En esta comunidad de 970 habitantes más del 70% de las mujeres se dedican a la elaboración de la tortilla tlayuda y ellas son quienes dan sustento a sus familias, ya que los padres de familia a veces tienen que migrar.

Por lo que, estas estufas les permitirán hacer más eficiente la elaboración de las tortillas, además de tener la garantía de vender mucho más, ya que la IMCC también creó una alianza con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) para ampliar los canales de comercialización de sus productos a más restaurantes y comercios a un precio justo.

“Apoyar a las mujeres significa garantizar su autonomía económica por medio de un mecanismo comercial justo. Ampliaremos los canales de precio justo para asegurar que más personas prueben ese emblemático platillo orgullo de Oaxaca y México. Se adquirió una empacadora al vacío y una etiquetadora; estos equipos permitirán conservar las tlayudas por más tiempo para asegurar los estándares de calidad e inocuidad”, indicó Claudia Ramírez, en representación de la CANIRAC.

Para Catherine Reuben, Directora de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA México, los emprendimientos encabezados por mujeres aseguran que las familias tengan acceso a una mejor calidad de vida y educación. “Donde ella puede crecer su negocio, eso quiere decir que sus hijos pueden estudiar, y tener un mejor nivel de vida”, afirmó.

En esta localidad también se inauguró un mural que forma parte de la iniciativa “El Amor Multiplica” en donde el muralista Fredy Martínez plasmó en su obra “Mujer Fuerte” a las mujeres productoras de tlayudas, quienes dan identidad a la comunidad y con el que busca que su labor sea reconocida.

“Esta obra representa a la mujer fuerte que aguanta el calor, y el humo: la mujer trabajadora y luchadora; representa a toda una comunidad donde las chozas de carrizo son testigo del arduo trabajo que realizan las mujeres. Representa la caña seca que se usa como leña para hacer tortillas, la cual es recolectada en una carreta arrastrada por un burro. La mujer fuerte es la mujer oaxaqueña con sueños, mujer grande como sus montañas”, describió Martínez.

Estos esfuerzos forman parte del compromiso de la IMCC con México al impulsar acciones positivas que ayuden a mejorar el bienestar de las mexicanas y mexicanos.