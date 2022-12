Colectivos llevarán cenas y regalos a población callejera y niños

Navidad es una época de dar regalos y compartir con seres queridos, lo que para personas privadas de la libertad, poblaciones callejeras y trabajadoras sexuales resulta complicado por la situación en la que se encuentran.

Es por eso que organizaciones sociales y colectivos han organizado recaudaciones de alimentos, juguetes y recursos económicos para poder llevarles alegría en las fiestas decembrinas. Animal Político te cuenta sobre algunas de estas iniciativas y cómo apoyarlas.

Una Navidad para todxs

Durante la pandemia, Victoria comenzó a albergar a mujeres trans en situación de calle en su departamento, en la Ciudad de México, y sin haberlo planeado este se convirtió en un refugio para trabajadoras sexuales y personas migrantes de la población LGBT.

Para brindar una Navidad digna a estas personas, Victoria organiza una cena para 100 personas, que será distribuida la noche del 24 de diciembre. Según la organizadora, “el propósito es pasar una noche a gusto con quienes muchas veces son rechazados por sus familias debido a su trabajo, por pertenecer a la diversidad sexual o estar en situación de calle”.

“Pensamos prepararles pierna, ponche y romper con ellos algunas piñatas. Para ello, estamos pidiendo donativos de todo tipo, que nos permitan preparar la cena, pero también que sirvan para mantener las labores del refugio, porque no contamos con apoyo económico y todo lo que se ocupa sale de mi bolsa o lo que nos puedan dar”, comentó en entrevista.

“Tener este tipo de apapacho es importante para estas poblaciones, sobre todo en una fecha tan simbólica, y de alguna forma también generamos redes de apoyo porque saben que no están solas, que aunque no somos familia de sangre estamos ahí para lo que necesiten”.

Además del refugio, cada semana Victoria y personas voluntarias de la asociación Lleca-escuchando la calle reparten condones y artículos de higiene personal a las trabajadoras sexuales que se encuentran en la zona, quienes en muchos casos viven en las calles o en cuartos de hotel.

En redes sociales se puede encontrar información para apoyar al refugio Lleca, que durante todo el año recibe donativos como ropa, productos de limpieza y alimentos no perecederos.

Ayúdanos para realizar la Navitrans: una cena el 24 de diciembre para trabajadorxs sexuales y personas en situación de calle.

Ayúdanos para realizar la Navitrans: una cena el 24 de diciembre para trabajadorxs sexuales y personas en situación de calle.

Esta actividad se lleva a cabo con la finalidad de reforzar los lazos comunitarios y tejer redes de apoyo, para ello necesitamos de tu apoyo.

Se buscan Reyes Magos

Desde que desaparecieron a sus hijos Alejandro y Marco Antonio, Cecilia Flores ha dedicado su vida a la búsqueda de personas y apoyo a las familias que se acercan al colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que fundó hace tres años.

Como parte del apoyo que el colectivo brinda a las familias de víctimas, cada año Madres Buscadoras de Sonora organiza un “juguetón” para llevar regalos navideños a las niñas y los niños cuyos padres se encuentran desaparecidos.

“El juguetón se organiza dos veces al año, en Navidad y en el Día del Niño. Este año la convocatoria cierra el domingo 18 y esperamos juntar al menos mil juguetes para regalar”, comentó Cecilia en entrevista.

De acuerdo con la activista, “el tema de los desaparecidos es muy sensible, y más aún el de los huérfanos que quedan en el olvido por parte de las autoridades y a veces de sus propias familias, sabemos que como niños son los más vulnerables ante una desaparición de su padre, madre o ambos, y por eso queremos darles un día bonito, y qué mejor que en Navidad que es una fecha especial, mis hijos cada año esperaban esta fecha por los regalos y esa es la alegría que nosotros queremos dar”.

Para poder sumarte con juguetes, piñatas o apoyo económico para Madres Buscadoras de Sonora basta con escribirles a través de redes sociales, donde se encuentran disponibles su número telefónico y de cuenta bancaria.

Otra asociación que quiere regalar sonrisas es El Caracol, que por noveno año organiza un Día de Reyes para que niños y niñas de poblaciones callejeras de la Ciudad de México reciban los regalos que pidieron en cartas que fueron entregadas a educadores de la organización.

“Hicimos un catálogo de juguetes y cada niño elaboró una carta en la que pide tres de ellos, por lo que buscamos reinas y reyes magos que puedan ayudar a hacerlas realidad, cada una tiene un costo de entre mil y mil 500 pesos. Para nosotros es importante que reciban lo que ellos pidieron, y no como normalmente ocurre, que les dan regalos usados o lo que la gente considera, porque pensamos que es un ejercicio de dignidad el que sepan que también tienen derecho de elegir”, explicó en entrevista Enrique Hernández, director de El Caracol.

“Queremos que la gente tenga una experiencia linda, no importa si es con algo tan banal como el Día de Reyes, pero que se lleven con ellos un recuerdo chido, y eso es lo que queremos lograr para las niñas y niños que no tienen la posibilidad de contar con una vivienda, y que sus papás no pueden pagar lo que ellos piden”.

El Caracol planea realizar una convivencia del Día de Reyes en un jardín para fiestas para la entrega de regalos, por lo que, además de los juguetes para bebés recién nacidos y adolescentes de hasta 12 años, solicita que las personas interesadas colaboren con recursos económicos o en especie para el pago del lugar, así como para la compra de roscas de reyes, piñatas y pizzas.

Si quieres convertirte en la reina o rey mago de uno de los “chamanis” —nombre que dan a niñas y niños dentro de las actividades de El Caracol—, ponte en contacto con la asociación a través de redes sociales, donde te asignarán una carta y te darán información para que lleves los productos hasta sus oficinas, donde de manera permanente reciben donativos económicos o en especie para la elaboración de comida y despensas que brindan a poblaciones callejeras.

También la asociación Ocupa se encuentra repartiendo cartas a reinas y reyes magos que quieran regalar juguetes a niños cuyos padres o madres se encuentran en prisión.

Paola Zavala, directora de Ocupa, señaló que desde hace tres años comenzaron con esta dinámica, para “hacer realidad los sueños de estos niños, y no llegar con pelotas o muñecas, sino con aquello que ellos quieren realmente”.

De acuerdo con Zavala, este tipo de iniciativas permiten apoyar a la población privada de la libertad y sus familias, así como generar un vínculo de las personas que se encuentran fuera de prisión con este tema que normalmente se aborda desde la estigmatización.

“Quienes estamos fuera no pensamos que a lo mejor estos niños no tienen oportunidad de recibir nada por las condiciones de sus papás, y el tener un juguete tiene implicaciones enormes en su desarrollo y su vida, es algo que podemos hacer como sociedad para empezar a mirarlos y romper con los círculos de abandono y de violencia”, expresó.

Los datos para contactar con Ocupa se encuentran en sus redes sociales. Las cartas de niñas y niños son entregadas a quienes se comunican con ellos, y por el mismo medio se brinda la información para la entrega de los regalos.

Se busca reinas y reyes magos 🔛👑 Este año las y los niños que tienen a sus padres en prisión se han portado muy bien y tenemos sus cartitas y no queremos que se queden sin regalo.

Se busca reinas y reyes magos 🔛👑 Este año las y los niños que tienen a sus padres en prisión se han portado muy bien y tenemos sus cartitas y no queremos que se queden sin regalo.

¡ Comparte !